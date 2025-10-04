HOYSuscripcion LR Focus

Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Sociedad

Detienen a alias 'Luchito', implicado en la muerte de niño durante ataque extorsivo a combi en Independencia

La Policía Nacional del Perú ha capturado a Junior Lázaro Miraval, presunto responsable del ataque extorsivo que resultó en la muerte de un niño de 6 años en un bus de transporte público.

Capturan a integrante de banda 'La Nueva Generación de Palet', implicado en la muerte de menor durante ataque extorsivo.Foto: La República
Capturan a integrante de banda 'La Nueva Generación de Palet', implicado en la muerte de menor durante ataque extorsivo.Foto: La República

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha confirmado la captura de Junior Lázaro Miraval (30), sujeto presuntamente implicado en la muerte de un niño de 6 años durante el ataque extorsivo a un combi en la av. Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. El detenido también es señalado como cabecilla de la banda criminal 'La Nueva Generación de Palet', vinculada a extorsiones contra transportistas, mototaxistas, trabajadoras sexuales y dueños de discotecas.

El conocido como alias 'Luchito' tendría un amplio historial delictivo. En septiembre del 2023, Lázaro habría estado relacionado con otro ataque extorsivo. Por el hecho, según informes policiales, permaneció nueve meses en prisión preventiva, pero fue liberado.

Niño muere tras ataque a balazos contra una combi en Independencia

El ataque por el que alias ‘Luchito’ fue arrestado recientemente ocurrió el 16 de mayo, frente al hospital Materno Infantil. El menor, que viajaba en la combi junto a su madre, recibió impactos de bala mientras se encontraba dentro del vehículo. Falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el detenido, junto a otro implicado, habría ejecutado el ataque extorsivo a bordo de una motocicleta. De acuerdo con información oficial, el chofer intentó agacharse para evitar los disparos, pero resultó herido en el muslo derecho. En tanto, las balas impactaron en el menor de seis años, identificado como Antuan, quien murió en el lugar.

Madre exigió justicia por la muerte de su hijo

Con lágrimas en los ojos, durante el velorio de Antuan, la madre del menor exigió a las autoridades que el caso no quede impune. Solicitó que los responsables del crimen sean capturados lo antes posible y que se haga justicia en nombre de su hijo."'Que este caso no quede así, mi niño necesita descansar en paz y que se haga justicia. No tengo información precisa. Me enteré por mis familiares y por la prensa. Espero que todos sean capturados y pido ayuda al gobierno. Jamás pensé verlo en esta tumba y nadie me lo podrá traer ya. Yo lo protegía mucho y evitaba sacarlos muchos', expresó.

Asimismo, la abuela del menor lo recordó con profundo cariño, describiéndolo como “el bendecido de Jehová”, y manifestó su dolor por la pérdida irreparable. Durante un emotivo mensaje, hizo un llamado a las personas a valorar a sus hijos y seres queridos. “Ha sido y será siempre el bendecido de Jehová. Desde que ha estado en el vientre de su madre he orado por él hasta el día 17 que me lo arrancaron de esta tierra, pero sé que me voy a encontrar con ellos el día que Dios me pida que vaya con ellos", expresó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

