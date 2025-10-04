HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: adolescente es detenido por extorsionar con explosivo a su exempleador

Menor de 17 años portaba un DNI falso además de su documento de color amarillo cuando fue intervenido. No se descarta que haya sido utilizado por terceros.

Intervención contra adolescente fue en el puente Fátima. Foto: difusión.
Intervención contra adolescente fue en el puente Fátima. Foto: difusión.

Un adolescente de 17 años de iniciales L.C.L.C, fue detenido en la ciudad de Arequipa porque habría extorsionado a empresarios de un negocio familiar, pero no se descarta que haya sido utilizado por terceros. Según informó la Divincri, el menor de edad también dejó una bomba casera a lado del domicilio de los agraviados.

La detención fue posible tras la denuncia de dos hermanos quienes indicaron ser extorsionados con mensajes e imágenes amenazantes. Las misivas -denunciaron ante la PNP- en un inicio exigían 150 mil soles y luego se redujeron a 30 mil soles. Es cuando la Policía empieza un operativo y capturan en flagrancia al adolescente sospechoso la noche del 1 de octubre.

lr.pe

Policía montó operativo para captura

Las víctimas debían entregar el dinero solicitado en el puente Fátima del distrito de Uchumayo. La PNP desplegó personal terna para el seguimiento y observaron a un joven que caminaba de manera sospechosa, con ropas oscuras y cubierto con una mascarilla. Entonces la Policía lo intervino.

Al momento de la detención, se encontró en poder del adolescente dos DNI: uno falso y otro verdadero. Este último era de color amarillo, lo que que denotaba su edad.

La PNP también informó que el celular del adolescente está vinculado al número del cual salían las amenazas, identificado como 980761034. Además, se supo que el menor era un exempleado de las víctimas. Actualmente tiene detención preliminar de 7 días. En su confesión habría indicado que no actuó solo.

