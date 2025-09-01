Carabayllo: familias exigen que doble asesinato de mujeres sea tratado como feminicidio agravado

"Confiamos en que se haga justicia y esto no queda impune", declaró el padre y esposo de las víctimas del feminicidio en Carabayllo. | Foto: composición LR | Kevinn García LR

"Confiamos en que se haga justicia y esto no queda impune", declaró el padre y esposo de las víctimas del feminicidio en Carabayllo. | Foto: composición LR | Kevinn García LR

La tarde de este lunes 1 de setiembre, los familiares de Ana Lucía del Portal (23) y Nancy Carrión (64), madre e hija asesinadas en el 2024, realizaron un plantón en los exteriores de la sede del Ministerio Público en Carabayllo para exigir al fiscal del caso que presente una acusación por feminicidio agravado, y no por feminicidio simple, como se ha planteado hasta el momento.

Como se recuerda, Sebastián Chacón, un joven de 23 años y expareja de Ana Lucía, ha sido identificado como el autor del crimen. "Ya estamos en el momento de la acusación, ya han pasado cerca de 9 meses. Se va a cumplir la prisión preventiva el 12 de setiembre. El fiscal ya cumplió con enviar la información necesaria para que se amplíe la prisión preventiva. De eso no tenemos duda, pero sí la tenemos respecto a la forma en que se va a acusar", declaró.

"Estamos pidiendo cadena perpetua por feminicidio agravado, pero veo que no son las intenciones del fiscal. Solo le pedimos que haga bien su trabajo. Este feminicida no debe salir a la calle", añadió.

Doble feminicidio en Carabayllo

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la llegada de Sebastián Chacón, minutos antes de las 6.00 a. m., mientras que el asesinato se perpetó a las 7.00 a.m. Luego del crimen, Chacón envió audios a la hermana de Ana Lucía, en los que alertaba sobre un robo que resultó en la muerte de ambas mujeres. Sin embargo, las primeras indagaciones de la Policía revelaron inconsistencias en la coartada del sospechoso, lo que llevó a su detención por parte de las autoridades.

"El momento de los hechos fue con gran ferocidad. Mató primero a mi señora e hizo que mi hija viera la muerte de su mamá y después la ultimó a mi hija. Esos son agravantes para que este señor reciba la cadena perpetua. Es bien penoso recordar todo ese momento. Confiamos en que se haga justicia y esto no queda impune", declaró el padre de familia.

Por su parte, la hija y hermana de las mujeres que fallecieron detalló cómo sucedieron los hechos. "Lo que pasó fue que en ese momento yo me fui con mi papá y yo regresaba antes que mi papá. Trabajaba en un colegio, terminaba a las 2.30 de la tarde y regresaba antes. Yo podría regresar. Mi papá no estaba ahí porque trabaja hasta la noche. Yo pude haber sido una víctima más y soy consciente de ello", añadió.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.