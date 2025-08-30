Captan a hombre golpeando y lanzando contra la pared a perrito en calle de Junín

Nuevo hecho de violencia animal. Un hombre fue captado agrediendo brutalmente a un indefenso perrito en una calle del distrito de San Pedro de Cajas, en el departamento de Junín. El cobarde accionar fue registrado por las cámaras de seguridad y generó el repudio de los vecinos de zona.

En las imágenes difundidas se observa cómo el hombre, sin aparente razón alguna, levanta al can de la cabeza y la cola y lo estrella contra la pared en reiteradas veces. La mascota, que llevaba un bozal en el hocico, trata de resistirse a la brutal agresión, sin embargo, no logra desprenderse del ensañamiento del sujeto.

Hombre golpe brutalmente a perrito en Junín

Las cámaras del distrito registraron la llegada del hombre durante horas de la noche, quien aprovechando que no habían personas transitando cerca cometió el salvaje ataque contra la mascota. El can solo pudo ser liberado gracias a la repentina intervención de un joven, quien al percatarse de la situación, salió del negocio ubicado al frente para socorrerlo.

Sujeto fue intervenido por la Policía

Se supo que tras la agresión, la Policía Nacional de la comunidad se hizo presente para detener al hombre. Éste fue identificado como Boris Nilton Chávez Alcántara, el cual junto a su familia se mostraron agresivos y en contra de la intervención realizada en una tienda del jirón 20 de marzo. Informó ATV Noticias.

Vecinos de la zona también acudieron al lugar para hacer notar su indignación hacia el caso de maltrato animal. De esa manera, exigieron justicia a las autoridades y que se apliquen las sanciones respectivas al culpable.

