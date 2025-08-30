HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Captan a hombre golpeando y lanzando contra la pared a perrito en calle de Junín

Violento sujeto fue registrado cuando, sin aparente razón alguna, golpeaba brutalmente a indefenso can durante horas de la noche. Vecinos de la zona reclamaron justicia a las autoridades. 

Sujeto golpea a perrito en calle de Junín. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Sujeto golpea a perrito en calle de Junín. Foto: Composición LR/ATV Noticias

Nuevo hecho de violencia animal. Un hombre fue captado agrediendo brutalmente a un indefenso perrito en una calle del distrito de San Pedro de Cajas, en el departamento de Junín. El cobarde accionar fue registrado por las cámaras de seguridad y generó el repudio de los vecinos de zona.

En las imágenes difundidas se observa cómo el hombre, sin aparente razón alguna, levanta al can de la cabeza y la cola y lo estrella contra la pared en reiteradas veces. La mascota, que llevaba un bozal en el hocico, trata de resistirse a la brutal agresión, sin embargo, no logra desprenderse del ensañamiento del sujeto.

PUEDES VER: Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

lr.pe

Hombre golpe brutalmente a perrito en Junín

Las cámaras del distrito registraron la llegada del hombre durante horas de la noche, quien aprovechando que no habían personas transitando cerca cometió el salvaje ataque contra la mascota. El can solo pudo ser liberado gracias a la repentina intervención de un joven, quien al percatarse de la situación, salió del negocio ubicado al frente para socorrerlo.

PUEDES VER: Perrito es hallado con cortes de machete en el rostro en Ate: can podría perder la visión del ojo izquierdo y dueños sospechan de su vecino

lr.pe

Sujeto fue intervenido por la Policía

Se supo que tras la agresión, la Policía Nacional de la comunidad se hizo presente para detener al hombre. Éste fue identificado como Boris Nilton Chávez Alcántara, el cual junto a su familia se mostraron agresivos y en contra de la intervención realizada en una tienda del jirón 20 de marzo. Informó ATV Noticias.

Vecinos de la zona también acudieron al lugar para hacer notar su indignación hacia el caso de maltrato animal. De esa manera, exigieron justicia a las autoridades y que se apliquen las sanciones respectivas al culpable.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

Joven deja a su perrito en spa de Santa Anita y termina enfermo de gripe por largo tiempo mojado durante baño

LEER MÁS
Perrito es hallado con cortes de machete en el rostro en Ate: can podría perder la visión del ojo izquierdo y dueños sospechan de su vecino

Perrito es hallado con cortes de machete en el rostro en Ate: can podría perder la visión del ojo izquierdo y dueños sospechan de su vecino

LEER MÁS
Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

Piden justicia para perrita que fue víctima de violación sexual por hombre en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

LEER MÁS
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

LEER MÁS
Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota