Oportunidades reales que cambian vidas en las comunidades

Puesto de salud de la comunidad Santa Clara de Uchunya listo para responder a las necesidades de la comunidad.

Puesto de salud de la comunidad Santa Clara de Uchunya listo para responder a las necesidades de la comunidad.

En muchas zonas del país, pocos jóvenes logran soñar con una carrera tras culminar la escuela. Las opciones son limitadas y las oportunidades aún más escasas.

Según la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), tan solo el 8.1% de jóvenes—entre 15 y 29 años— ubicados en zonas rurales puede acceder a una educación superior. Esta realidad se refleja en distintas comunidades como Santa Clara de Uchunya, en Ucayali.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Superar las barreras

Los jóvenes de esta comunidad conocen bien las dificultades que enfrentan. Por eso, cada oportunidad que se presenta es aprovechada con esfuerzo y determinación hasta cumplir sus objetivos.

“Tuve que acudir a la empresa privada Ocho Sur, a que me pueda ayudar a cubrir con algunos pagos mensuales, porque yo viviendo aquí no tenía las posibilidades de cómo pagar mis estudios”, comenta Alex Soria, joven shipibo técnico en enfermería y el primer beneficiado de la Beca Ocho sur.

Beca Ocho Sur a favor de la comunidad

Alex Soria, técnico en enfermería gracias a la Beca Ocho Sur. Fuente: Difusión.

Tal y como lo comenta, fue gracias a este apoyo que tuvo la oportunidad de culminar sus estudios y así alcanzar el grado de “técnico en enfermería”. Hoy, Alex Soria retribuye este apoyo trabajando al servicio de su comunidad.

Con el apoyo de la Beca Ocho Sur, ahora el puesto de salud de Santa Clara de Uchunya cuenta con un personal médico más preparado para atender emergencias y brindar atención de calidad. Un avance que genera esperanza en beneficio del bienestar colectivo.

“Nada es fácil, pero hay que tener en cuenta que todo esfuerzo tiene su recompensa. Siempre se logra ver la realidad de lo que uno ha podido tomar buenas decisiones”, finaliza Alex Soria.

[CONTENIDO PATROCINADO]