HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

¿Qué pasó con Valerie Aguilar, la peruana que ingresó a las 10 mejores universidades del mundo y ganó US$2 millones en becas?

Conoce a la genia peruana Valeria Aguilar, que domina 8 lenguas, es académica, artista musical y deportista. Hoy triunfa en los Estados Unidos y espera pronto regresar a Perú, el país que la vio nacer.

Cuando era más joven, Valeria creía que era imposible estudiar en Estados Unidos, ya que no podría costear sus estudios universitarios. Foto: composición LR/Universidad de Brown
Cuando era más joven, Valeria creía que era imposible estudiar en Estados Unidos, ya que no podría costear sus estudios universitarios. Foto: composición LR/Universidad de Brown

Valerie Aguilar Dellisanti es una destacada joven peruana de 25 años, nacida en Lima, conocida por su sobresaliente inteligencia y habilidades excepcionales en múltiples áreas. Desde temprana edad, fue reconocida como superdotada y ha demostrado ser una talentosa académica, artista musical, deportista y multilingüe.

¿Por qué Valerie Aguilar es una joven superdotada?

Desde sus primeros años, destacó como una niña con múltiples talentos. Su madre se dio cuenta de que tenía un ritmo de aprendizaje acelerado en comparación con otras niñas.

A los 4 años, Valerie Aguilar Dellisanti fue identificada como superdotada debido a un coeficiente intelectual significativamente superior al promedio. A lo largo de su vida, ha sobresalido tanto en el ámbito académico como en el artístico.

Estos son los distritos de Lima más húmedos y propensos a generar moho en casa: Carabayllo y SJL en la lista

PUEDES VER:Estos son los distritos de Lima más húmedos y propensos a generar moho en casa: Carabayllo y SJL en la lista

Entre sus logros, destaca su participación como pianista en la Filarmónica Infanto-Juvenil del Perú, su dominio de 8 idiomas y su experiencia en natación competitiva. Además, ha sido parte de los modelos de debate de las Naciones Unidas.

También es animalista. Foto: Universidad de Brown

También es animalista. Foto: Universidad de Brown

¿Cómo Valerie Aguilar obtuvo becas del extranjero?

Sus primeros años los estudió en el colegio Saco Oliveros, y en 2011 recibió una beca del Gobierno alemán para asistir a la escuela secundaria alemana Alexander von Humdoldt, en Lima.

Valerie siendo homenajeada en la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

Valerie siendo homenajeada en la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

¿A qué universidades ingresó Valerie Aguilar?

Cuando ya estaba a punto de terminar la escuela secundaria, su pensamiento inmediato fue la ayuda financiera. Había pasado por momentos sin electricidad ni agua corriente cuando era joven, y sabía que las posibilidades de recibir una beca para estudiar en Estados Unidos eran muy escasas.

Sin embargo, lo logró, ya que a los 17 años, gracias a su esfuerzo y su alto coeficiente intelectual y también al apoyo incondicional de su familia, en especial de su madre, que siempre le enseñó a perseverar con sus metas, Valerie fue admitida en 10 universidades de prestigio, tanto de la Ivy League, Estados Unidos, como de otras instituciones de países como China y Singapur. Entre ellas se encuentran las siguientes:

¿Cuál es el distrito más pequeño de Lima?: solo ocupa 3km² y no es ni Barranco ni Surquillo

PUEDES VER:¿Cuál es el distrito más pequeño de Lima?: solo ocupa 3km² y no es ni Barranco ni Surquillo

  • Universidad de Brown
  • Dartmouth College
  • Universidad de Yale
  • Universidad de Duke
  • Universidad de Wuhan
  • Amherst College
  • Universidad de Nueva York
  • Swarthmore College
  • Universidad de Shanghái
  • Universidad de Singapur

Sumando las 10 becas que obtuvo, se estima que ganó un aproximado de 2 millones de dólares. “Para que me becaran en estas universidades no solo influyó mi desempeño académico, pues evalúan a la persona holísticamente. Evalúan el desarrollo personal del alumno, la situación familiar, las actividades extracurriculares, la cantidad de oportunidades que ha tenido y cómo las ha sabido aprovechar”, confesó Aguilar a RPP.

De sus 10 opciones, ¿qué universidad escogió Valerie Aguilar?

Después de analizar sus opciones, Valerie decidió estudiar Ciencias de la Computación - Economía y Asuntos Públicos e Internacionales, desde 2019 a 2023, en la Universidad de Brown, conocida por su plan de estudios abierto, que fomenta el descubrimiento intelectual y el trabajo colaborativo.

“Opté por la Universidad de Brown porque permite a cada alumno desarrollarse en su campo de estudio con ayuda de mentores. Se la conoce como una de las universidades más felices del mundo”, declaró Aguilar en una entrevista.

Valerie feliz de haberse graduado en la Universidad de Brown. Foto: Gobierno del Perú

Valerie feliz de haberse graduado en la Universidad de Brown. Foto: Gobierno del Perú

¿En qué otras universidades estudió Valerie Aguilar?

Además de la Universidad de Brown, tomó un curso en la Universidad de Oxford, en la escuela de Rare Jewish Languages. Asimismo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para un programa de investigación, en el que trabajó en el campo del desarrollo internacional.

Valerie junto a su mamá, en un evento de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

Valerie junto a su mamá, en un evento de la Municipalidad de Miraflores. Foto: Municipalidad de Miraflores

¿Qué lenguas domina Valerie Aguilar?

Si bien su lengua materna es el español y el alemán, en su casa habla una combinación de español y alemán, al que ella llama 'spandeutsch' (espalemán), debido a que son las lenguas oficiales de sus padres. Aparte de esos dos, domina otras seis:

  • Inglés (avanzado)
  • Quechua (básico)
  • Francés (avanzado)
  • Italiano (avanzado)
  • Ruso (básico)
  • Chino (básico)

¿A qué se dedica actualmente Valerie Aguilar?

Después de egresar en la carrera de Ciencias de la Computación - Economía y Asuntos Públicos e Internacionales, en la Universidad de Brown, recibió una gran oferta laboral como analista económica en una empresa de Washington D. C., Estados Unidos.

Foto principal de la empresa en la que trabaja 57 Stars. Foto: 57 Stars

Foto principal de la empresa en la que trabaja 57 Stars. Foto: 57 Stars

Notas relacionadas
Estos son los distritos de Lima más húmedos y propensos a generar moho en casa: Carabayllo y SJL en la lista

Estos son los distritos de Lima más húmedos y propensos a generar moho en casa: Carabayllo y SJL en la lista

LEER MÁS
¿Cuál es el distrito más pequeño de Lima?: solo ocupa 3km² y no es ni Barranco ni Surquillo

¿Cuál es el distrito más pequeño de Lima?: solo ocupa 3km² y no es ni Barranco ni Surquillo

LEER MÁS
Los 3 distritos de Lima que tendrán el invierno más frío: ¿desde cuándo bajará la temperatura hasta 9 grados?

Los 3 distritos de Lima que tendrán el invierno más frío: ¿desde cuándo bajará la temperatura hasta 9 grados?

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo', es condenada a 36 meses de prisión preventiva: "Mi único error fue no denunciarlo"

Liseth Ruiz, pareja del 'Monstruo', es condenada a 36 meses de prisión preventiva: "Mi único error fue no denunciarlo"

LEER MÁS
Acribillan a joven al salir de un condominio del Cercado de Lima tras una reunión con amigos

Acribillan a joven al salir de un condominio del Cercado de Lima tras una reunión con amigos

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Sociedad

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota