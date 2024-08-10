Cuando era más joven, Valeria creía que era imposible estudiar en Estados Unidos, ya que no podría costear sus estudios universitarios. Foto: composición LR/Universidad de Brown

Cuando era más joven, Valeria creía que era imposible estudiar en Estados Unidos, ya que no podría costear sus estudios universitarios. Foto: composición LR/Universidad de Brown

Valerie Aguilar Dellisanti es una destacada joven peruana de 25 años, nacida en Lima, conocida por su sobresaliente inteligencia y habilidades excepcionales en múltiples áreas. Desde temprana edad, fue reconocida como superdotada y ha demostrado ser una talentosa académica, artista musical, deportista y multilingüe.

¿Por qué Valerie Aguilar es una joven superdotada?

Desde sus primeros años, destacó como una niña con múltiples talentos. Su madre se dio cuenta de que tenía un ritmo de aprendizaje acelerado en comparación con otras niñas.

A los 4 años, Valerie Aguilar Dellisanti fue identificada como superdotada debido a un coeficiente intelectual significativamente superior al promedio. A lo largo de su vida, ha sobresalido tanto en el ámbito académico como en el artístico.

Entre sus logros, destaca su participación como pianista en la Filarmónica Infanto-Juvenil del Perú, su dominio de 8 idiomas y su experiencia en natación competitiva. Además, ha sido parte de los modelos de debate de las Naciones Unidas.

¿Cómo Valerie Aguilar obtuvo becas del extranjero?

Sus primeros años los estudió en el colegio Saco Oliveros, y en 2011 recibió una beca del Gobierno alemán para asistir a la escuela secundaria alemana Alexander von Humdoldt, en Lima.

¿A qué universidades ingresó Valerie Aguilar?

Cuando ya estaba a punto de terminar la escuela secundaria, su pensamiento inmediato fue la ayuda financiera. Había pasado por momentos sin electricidad ni agua corriente cuando era joven, y sabía que las posibilidades de recibir una beca para estudiar en Estados Unidos eran muy escasas.

Sin embargo, lo logró, ya que a los 17 años, gracias a su esfuerzo y su alto coeficiente intelectual y también al apoyo incondicional de su familia, en especial de su madre, que siempre le enseñó a perseverar con sus metas, Valerie fue admitida en 10 universidades de prestigio, tanto de la Ivy League, Estados Unidos, como de otras instituciones de países como China y Singapur. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Universidad de Brown

Dartmouth College

Universidad de Yale

Universidad de Duke

Universidad de Wuhan

Amherst College

Universidad de Nueva York

Swarthmore College

Universidad de Shanghái

Universidad de Singapur

Sumando las 10 becas que obtuvo, se estima que ganó un aproximado de 2 millones de dólares. “Para que me becaran en estas universidades no solo influyó mi desempeño académico, pues evalúan a la persona holísticamente. Evalúan el desarrollo personal del alumno, la situación familiar, las actividades extracurriculares, la cantidad de oportunidades que ha tenido y cómo las ha sabido aprovechar”, confesó Aguilar a RPP.

De sus 10 opciones, ¿qué universidad escogió Valerie Aguilar?

Después de analizar sus opciones, Valerie decidió estudiar Ciencias de la Computación - Economía y Asuntos Públicos e Internacionales, desde 2019 a 2023, en la Universidad de Brown, conocida por su plan de estudios abierto, que fomenta el descubrimiento intelectual y el trabajo colaborativo.

“Opté por la Universidad de Brown porque permite a cada alumno desarrollarse en su campo de estudio con ayuda de mentores. Se la conoce como una de las universidades más felices del mundo”, declaró Aguilar en una entrevista.

¿En qué otras universidades estudió Valerie Aguilar?

Además de la Universidad de Brown, tomó un curso en la Universidad de Oxford, en la escuela de Rare Jewish Languages. Asimismo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para un programa de investigación, en el que trabajó en el campo del desarrollo internacional.

¿Qué lenguas domina Valerie Aguilar?

Si bien su lengua materna es el español y el alemán, en su casa habla una combinación de español y alemán, al que ella llama 'spandeutsch' (espalemán), debido a que son las lenguas oficiales de sus padres. Aparte de esos dos, domina otras seis:

Inglés (avanzado)

Quechua (básico)

Francés (avanzado)

Italiano (avanzado)

Ruso (básico)

Chino (básico)

¿A qué se dedica actualmente Valerie Aguilar?

Después de egresar en la carrera de Ciencias de la Computación - Economía y Asuntos Públicos e Internacionales, en la Universidad de Brown, recibió una gran oferta laboral como analista económica en una empresa de Washington D. C., Estados Unidos.