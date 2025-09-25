HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor en Tacna: sismo de magnitud 5,2 remeció la Ciudad Heroica según IGP

El sismo de hoy registró a 181 kilómetros al sur de Tacna y se produjo a una profundidad de 121 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Tacna.
Sismo en Tacna.

Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 13:11 horas a 181 kilómetros al suroeste de Tacna, en Tacna. El temblor de hoy, 25 de septiembre, tuvo una profundidad de 121 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo en Tacna. Foto: IGP/X

Sismo en Tacna. Foto: IGP/X

PUEDES VER: Simulacro Nacional Multipeligro 2025: ¿cómo me puedo preparar ante un desastre natural?

lr.pe

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 25 de septiembre se localizó a 181 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tacna, en el departamento del mismo nombre.

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

