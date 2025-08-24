Sedapar anuncia corte de agua en Arequipa: consulta las zonas afectadas del 27 al 30 de agosto

Los trabajos de mantenimiento incluyen la reparación de túneles y limpieza de reservorios. Sedapar ofrece opciones de pago en línea y presencial para quienes necesiten regularizar su servicio. | Foto: composición LR/Andina

Los trabajos de mantenimiento incluyen la reparación de túneles y limpieza de reservorios. Sedapar ofrece opciones de pago en línea y presencial para quienes necesiten regularizar su servicio. | Foto: composición LR/Andina

En la ciudad de Arequipa, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó sobre cortes programados del servicio de agua desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de agosto. Según la empresa, la medida se debe a la necesidad de asegurar la calidad del agua y evitar riesgos de enfermedades, entre otras razones.

Cabe señalar que algunos de los distritos más afectados serán Matarani, Mollendo y La Joya. Al respecto, la entidad sugiere a los residentes que tomen precauciones y almacenen agua potable para sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.

Corte de agua en Arequipa del 27 al 30 de agosto: consulta si tu zona será afectada por Sedapar

Corte de agua en el distrito de La Joya

Zonas afectadas: todos los usuarios del distrito de La Joya

Circuito: todo el sector de La Joya

Horario: desde las 7.00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 5.00 a. m. del sábado 30 de agosto

Motivo: trabajos de ejecución de los trabajos de reparación en el túnel 9 y 18 del canal madre La Joya

Corte de agua en el distrito de Matarani

Zonas afectadas: todos los usuarios de la localidad de Matarani

Circuito: R-1, R-2, R-3

Horario: desde las 5.00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 10.00 a. m. del jueves 28 de agosto

Motivo: por solicitud de usuarios del canal de irrigación Ensenada, Mejía y Mollendo para trabajos de ejecución en el canal 6

Corte de agua en el distrito de Mollendo

Zonas afectadas: todos los usuarios de la localidad de Mollendo

Circuito: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6 y R-7

Horario: desde las 5.00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 5.00 a. m. del jueves 28 de agosto

Motivo: por solicitud de usuarios del canal de irrigación Ensenada, Mejía y Mollendo para trabajos de ejecución en el canal 6

Corte de agua en los distritos de Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero

Zonas afectadas: R-16 (A. H. Melitón Carbajal, Barrio Marg. 15 de enero, zona 17 Pj. 15 de agosto, PJ. César Vallejo, PJ. José Carlos Mariátegui, zona 17, PJ. Manco Capac, PJ. Progresista, PJ. Viña del mar, Res. Los Jardines de Porongoche, Ur. Apima, Urb. Inustrial Cayro. R-17 ( Agrup. San Antonio, A. H. La Lloclla, A.H. Los Pinos avenida La Colonial, Coop. Viv. Cristo Rey zona 17, Coop. Viv. Ulrich Neisser CP La Calerita, PJ. La Ampliación Paucarpata, PJ. Ampliación Paucarpata zona 17, PJ. Campo de Marte, PJ. Campo de Marte zona 17, PJ. Campo de Marte zona 18, PJ. Campo de Martes zona 19, PJ. Campo de Marte zona B, Malecón Paucarpata, PJ. Morro de Arica, PJ. Nuevo Perú, Urb. Leoncio Prado, Urb. Los Pinos. R-18 (A. H. Simón Bolívar, APVIS. La Florida, Asoc. Los Heraldos, avenida Pizarro, calle Colón, PJ. Tahuasuyo, PJ. Mi Perú, PJ. Mi Perú zona 17, PJ. Mi Perú zona 18, Prolongación avenida Caracas, PT. Paucarpata zona 18, Urb. Alas del sur, Urb. Casa Bella, Urb Casa Bella II, Urb. La Alborada, Urb. La Encalada, Urb. Plaza Real, Urb. Quinta Lourdes, Urb. Residencial Alameda del Sol, Urb. Residencial Ovalle I, Urb. Santa Úrsula, Urb. Villa Jabiru Paucarpata, A. H. Jesús Nazareno, A. H. Jesús Nazareno zona 17, Asoc. Los Jazmines, Asoc. Trabajadores UNSA, avenida Pizarro, PJ. San Salvador, PT. Paucarpata, PT. Paucarpata zona 9, PT. Paucarpata zona 16, Quinta Los Andenes, Urb. Los Zafiros, Urb. Residencial San Agustín, Urb. Villa Continental.

Circuito: R-16, R-17 y R-18.

Horario: desde las 6.00 a. m. del viernes 29 de agosto hasta las 11.55 p. m. del viernes 29 de agosto

Motivo: limpieza y desinfección de reservorios

Corte de agua en el distrito de Sooabaya, Sachaca y Tiabaya

Zonas afectadas: N-15 (APVIS. Corazón de Jesús, Asoc. Viv. El Ensueño el golf, Asoc. Viv. Jesús Nazareno, Asoc. Viv. San Pablo, Asoc. Viv. Villa el golf, Asoc. Viv. Villa Orfelina, calle Mariano Melgar, PJ. Cuatro de octubre zona 17, PJ. Cuatro de octubre zona 18, PJ. Cuatro de octubre zona 19, PJ. Corredor el golf, PJ. La Unión, PJ. Tres de octubre, PJ. Villa el golf, Pj. Villa el golf zona 17, PT. Lara, Urb. El Trebol de Santa Clara, Urb. Residencial El Golf, Urb. Villa Lara. N-16 (A. H. Comunidad Campesina Pampas Viejas zona 18, APIS Sor Ana de Los Ángeles, Asox. de Viviendas Casa Grande de Lara, Asuris Los Cristales, Asuris Villa Campo Ferial, Avenida Las Peñas, avenida Paisajista, avenida Salaverry, calle Arias Araguez, Coop. Viv. Las Magnolias, CP. Bellapampa zona 17, PJ. Ciudad mi trabajo, PJ. Cuatro de octubre zona 19, PT. Bellapampa zona 17, PT. Comunidad Campesina pampas viejas zona 18, Urb. Ciudad mi trabajo zona el triángulo, Urb. Fundo la polar, Urb. La Pradera, Urb. La Pradera II, Urb. Harter, Urb. La Pradera II, Urb. Los Claveles, Urb. San Martín de Socabaya, Urb. San Martín de Socabaya zona 19, Urb. Villa María, Vill. Campo Ferial. N-2 (A. H. Asoc. de Interés Social San Ignacio, A. H. Asoc. de Viv. Villa Paraíso Huasacache, A. H. La Mansión de Socabaya, A. H. La Mansión de Socabaya II, A. H. Nuevo Jerusalén, Asoc. Villa Sol Naciente de Huasacache. R-37 (PJ. 7 de junio, PJ. 7 de junio zona 17, PT. Marcarani, PT. Pasos del Señor, A. H. Alto Alata, PT. Alata, PT. Alto el Molino.

Circuito: N-15, N-16, N-2 y R-37

Horario: desde las 6.00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 11.55 p. m. del miércoles 27 de agosto

Motivo: limpieza y desinfección de reservorios

Sedapar: así puedes pagar por tu recibo de agua

Las personas que necesiten pagar el recibo de Sedapar pueden hacerlo de manera presencial o a través de internet.

El pago presencial requiere el recibo o el número de conexión. Se puede realizar en las sedes centrales de Arequipa (avenida Venezuela), Mollendo, Camaná y Pedregal, así como en agentes autorizados.

Para el pago en línea, se necesita el número de conexión y registrarse en la plataforma de Oficina Virtual.

