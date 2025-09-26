“Viajó sin despedirse”: velan a animador fallecido en accidente en carretera Puno - Moquegua

Alex León Ticona no tenía previsto viajar ese día. Según sus compañeros, el animador oficial de la agrupación boliviana La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s no pudo llegar a tiempo y fue entonces que contactaron a Alex, quien estaba libre de presentaciones. Aceptó el viaje como un ingreso extra, sin imaginar que sería su última ruta.

El joven artista viajaba en una miniván junto a integrantes del grupo boliviano rumbo a Candarave, Tacna, donde iban a presentarse en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. El vehículo impactó contra dos camiones en la vía Puno - Moquegua, dejando 14 muertos y 4 heridos. Entre las víctimas estaba Alex, quien había construido una sólida trayectoria en el mundo musical como animador.

Velorio en Juliaca

Sus restos llegaron a Juliaca a las 5:30 a.m. de este viernes desde Ilo, Moquegua, y viene siendo velado en la avenida Circunvalación, en la ciudad de Juliaca. Familiares, amigos y colegas del ambiente artístico se congregaron para despedirlo, recordando su alegría, carisma y generosidad. “Siempre ayudaba a sus compañeros, nunca era egoísta”, comentaron entre abrazos y lágrimas.

Alex fue parte del grupo de la Muñequita Milly y, tras la partida de la cantante, continuó su carrera en la agrupación Wilfredo y el legado de Flor Sheiza. Según sus compañeros, trabajó desde muy joven en diversas agrupaciones, ganándose el respeto y cariño de todos. “Yo inicié como bailarín, pero él me motivó a formarme como animador. Nos hará mucha falta”, dijo uno de sus colegas, con la voz quebrada.

Se fue sin despedirse

El animador deja en la orfandad a dos pequeños hijos, lo que ha intensificado el dolor entre sus seres queridos. Su madre reveló que Alex no se despidió, además atravesaba problemas emocionales desde hace más de un año, derivados de conflictos familiares. “Mi hijo ya no vivía con su esposa. No sé por qué se fue calladito ese día”, expresó entre sollozos.

La familia desconocía que Alex viajaría a Tacna. Vivía con sus padres, quienes no recibieron ninguna despedida. Su padre se enteró del accidente por una llamada de una funeraria. “Él siempre suele avisarme cuando sale, pero esta vez se fue sin avisarme. No entiendo por qué se fue así”, dijo con tristeza.

La madre de Alex, visiblemente afectada, compartió que él era su único hijo con vida. “Mi otro hijo falleció hace seis años. Me quedé sola, ya no tengo nada”, expresó entre lágrimas.

El ambiente musical también se hizo presente en su despedida. Agrupaciones con las que trabajó durante años acudieron hasta el velorio e indicaron que le rendirán un homenaje musical, recordando su energía en el escenario y su compromiso con el arte. “Era impulsador, siempre con ideas nuevas, siempre con ganas de levantar el ánimo”, recordaron sus compañeros.

Será enterrado en Coata

Familiares indicaron que el sepelio se realizará en la localidad de Coata, donde familiares y amigos le darán el último adiós. “Queremos despedirlo como él se merece, con música, con cariño, con todo lo que él entregó en vida”, señalaron sus seres queridos.