HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Sociedad

“Viajó sin despedirse”: velan a animador fallecido en accidente en carretera Puno - Moquegua

Alex León Ticona, exintegrante de la agrupación de la Muñequita Milly, aceptó un viaje como reemplazo de último minuto para apoyar a un grupo boliviano. Murió en un triple choque que dejó 14 víctimas.

Amigos y familiares de Alex León lo recuerdan como alguien solidario. Foto: Cinthia Álvarez - La República.
Amigos y familiares de Alex León lo recuerdan como alguien solidario. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Alex León Ticona no tenía previsto viajar ese día. Según sus compañeros, el animador oficial de la agrupación boliviana La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s no pudo llegar a tiempo y fue entonces que contactaron a Alex, quien estaba libre de presentaciones. Aceptó el viaje como un ingreso extra, sin imaginar que sería su última ruta.

El joven artista viajaba en una miniván junto a integrantes del grupo boliviano rumbo a Candarave, Tacna, donde iban a presentarse en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. El vehículo impactó contra dos camiones en la vía Puno - Moquegua, dejando 14 muertos y 4 heridos. Entre las víctimas estaba Alex, quien había construido una sólida trayectoria en el mundo musical como animador.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Tragedia en Puno: universitario fallece ahogado durante festejos de Día del Estudiante

lr.pe

Velorio en Juliaca

Sus restos llegaron a Juliaca a las 5:30 a.m. de este viernes desde Ilo, Moquegua, y viene siendo velado en la avenida Circunvalación, en la ciudad de Juliaca. Familiares, amigos y colegas del ambiente artístico se congregaron para despedirlo, recordando su alegría, carisma y generosidad. “Siempre ayudaba a sus compañeros, nunca era egoísta”, comentaron entre abrazos y lágrimas.

Alex fue parte del grupo de la Muñequita Milly y, tras la partida de la cantante, continuó su carrera en la agrupación Wilfredo y el legado de Flor Sheiza. Según sus compañeros, trabajó desde muy joven en diversas agrupaciones, ganándose el respeto y cariño de todos. “Yo inicié como bailarín, pero él me motivó a formarme como animador. Nos hará mucha falta”, dijo uno de sus colegas, con la voz quebrada.

Se fue sin despedirse

El animador deja en la orfandad a dos pequeños hijos, lo que ha intensificado el dolor entre sus seres queridos. Su madre reveló que Alex no se despidió, además atravesaba problemas emocionales desde hace más de un año, derivados de conflictos familiares. “Mi hijo ya no vivía con su esposa. No sé por qué se fue calladito ese día”, expresó entre sollozos.

La familia desconocía que Alex viajaría a Tacna. Vivía con sus padres, quienes no recibieron ninguna despedida. Su padre se enteró del accidente por una llamada de una funeraria. “Él siempre suele avisarme cuando sale, pero esta vez se fue sin avisarme. No entiendo por qué se fue así”, dijo con tristeza.

La madre de Alex, visiblemente afectada, compartió que él era su único hijo con vida. “Mi otro hijo falleció hace seis años. Me quedé sola, ya no tengo nada”, expresó entre lágrimas.

El ambiente musical también se hizo presente en su despedida. Agrupaciones con las que trabajó durante años acudieron hasta el velorio e indicaron que le rendirán un homenaje musical, recordando su energía en el escenario y su compromiso con el arte. “Era impulsador, siempre con ideas nuevas, siempre con ganas de levantar el ánimo”, recordaron sus compañeros.

Será enterrado en Coata

Familiares indicaron que el sepelio se realizará en la localidad de Coata, donde familiares y amigos le darán el último adiós. “Queremos despedirlo como él se merece, con música, con cariño, con todo lo que él entregó en vida”, señalaron sus seres queridos.

Notas relacionadas
Los Indomables: la película épica que se subleva frente a la nueva ley del Cine

Los Indomables: la película épica que se subleva frente a la nueva ley del Cine

LEER MÁS
Tras dos décadas capturan a hombre que prendió fuego a poblador en Puno

Tras dos décadas capturan a hombre que prendió fuego a poblador en Puno

LEER MÁS
Tragedia en Puno: universitario fallece ahogado durante festejos de Día del Estudiante

Tragedia en Puno: universitario fallece ahogado durante festejos de Día del Estudiante

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
PNP impidió que transportistas de Lima lleguen al Congreso para protestar por extorsiones

PNP impidió que transportistas de Lima lleguen al Congreso para protestar por extorsiones

LEER MÁS
Las celdas VIP del penal paraguayo donde estará recluido 'El Monstruo': con muebles de lujo y aire acondicionado

Las celdas VIP del penal paraguayo donde estará recluido 'El Monstruo': con muebles de lujo y aire acondicionado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trujillo tiene la única universidad pública del norte del Perú en el top 5 del ranking Sunedu: Simón Bolívar la fundó hace 200 años

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 26 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 26 de septiembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Sociedad

Trujillo tiene la única universidad pública del norte del Perú en el top 5 del ranking Sunedu: Simón Bolívar la fundó hace 200 años

Gral. Zanabria contradice a Santiváñez sobre identificación de policías que filtraban información al 'Monstruo'

¿Licencia por la muerte de tu mascota? Congreso propone proyecto que daría hasta tres días de ausencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt: "No votaré por un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos"

Dina Boluarte adjudica a su gobierno la captura de 'El Monstruo' y "felicita" a la Policía

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota