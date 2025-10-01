HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alcalde de Chorrillos denuncia amenazas tras operativos en playa La Chira: dejan arreglo fúnebre en su casa

Fernando Velazco, alcalde del lugar, denunció amenazas de organizaciones que trafican terrenos y que buscan apoderarse de la playa La Chira, incluyendo un mensaje extorsivo y vídeos intimidantes.

Amenazan de muerte a alcalde de Choriillos. Foto: composición LR
Amenazan de muerte a alcalde de Choriillos. Foto: composición LR | composición LR

El alcalde de Chorillos, Fernando Velasco, denunció públicamente ser víctima de amenazas por parte de organizaciones criminales que, según menciona, intentan apoderarse de la playa La Chira. Él mencionó que recibió un arreglo fúnebre en la puerta de la casa de sus padres y a su celular le han llegado mensajes intimidantes y vídeos violentos.

"El día de ayer llegó a la puerta de mi casa una bolsa negra y dentro de ella había un mensaje extorsivo y una foto mía, pero no es lo único, porque en otra oportunidad me llegó un vídeo donde se aprecia un arma siendo rastrillada frente a mi foto. Esta persona aseguraba que la tierra era suya y que el mar también", manifestó el burgomaestre.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

En ese sentido, aseguró que se trataría de un grupo de traficantes de terrenos que tratarían de invadir espacios públicos, puesto que la Municipalidad de Chorrillos ha realizado actos de bloqueo contra invasiones ilegales hasta en cuatro oportunidades. "Por cuarta vez regresaron para intentar invadir la playa La Chira".

PUEDES VER: ¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

lr.pe

Intentan tomar la playa La Chira en Chorrillos

Hace tres meses se detectó que un grupo de personas, que aseguraban ser dueños de un sector de la playa La Chira, en Chorrillos, buscaba apropiarse de ese espacio, pese a que las normas vigentes prohíben cualquier intento de privatización. La situación ya venía generando tensión.

El último martes 30 de septiembre, al mediodía, se difundió un vídeo que evidenciaba nuevos intentos de ocupación. Un día después, cerca de las 10:20 a. m., se reportó la instalación de un acuerdo fúnebre en la zona, lo que elevó la preocupación de los vecinos y familiares afectados. Por motivos de seguridad, la familia del burgomaestre ha dejado el distrito.

PUEDES VER: Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

lr.pe

Mandos del Gobierno podrían estar involucrados en el tráfico de terrenos en Chorillos

A esto se suma un hecho ocurrido hace una semana y media, cuando se detectó la presencia de una camioneta, que sería de Estado, en el lugar. De ella habría descendido un coronel del Ministerio del Interior (Mininter), según fuentes del municipio cercanas a La República.

Por el momento, Velasco permanece en Chorrillos realizando sus labores en la alcaldía, pero ha tenido que recurrir al uso de un chaleco antibalas para evitar algún altercado; además, cuenta con el reguardo privado. Se espera que en las próximas semanas se sigan con las investigaciones para dar con el paradero de los extorsionadores.

