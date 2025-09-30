El peruano condenado a más de 6 años de prisión en Estados Unidos deberá de pagar $3.000.000. | Foto: composición LR | difusión

El peruano condenado a más de 6 años de prisión en Estados Unidos deberá de pagar $3.000.000. | Foto: composición LR | difusión

Un ciudadano peruano fue sentenciado a más de 6 años de prisión (80 meses) en Estados Unidos por participar en esquemas de fraude trasnacional que afectaron a casi 9.000 latinos. El sujeto, identificado como David Cornejo Fernández, de 36 años, además de cumplir con la condena, deberá de pagar $3.000.000. De acuerdo con la información proporcionada por la embajada de EE.UU., Cornejo brindó líneas telefónicas, servicios de suplantación de identificador de llamadas y funciones de grabación a una organización de centros de llamadas fraudulentos en Perú.

"Utilizando los servicios de Cornejo, estos call centers defraudaron y extorsionaron a miles de víctimas hispanohablantes, amenazándolas falsamente con procedimientos judiciales, multas y otras consecuencias si no pagaban por productos de aprendizaje del inglés", informó la embajada de Estados Unidos.

Cabe señalar que, Cornejo fue extraditado desde Perú en noviembre de 2024 para enfrentar su proceso judicial y se declaró culpable de conspirar para cometer fraude postal y electrónico en julio.

Peruano es condenado a más de 6 años de prisión en Estados Unidos

El ciudadano peruano, quien deberá pasar más de 6 años de prisión en Estados Unidos, reconoció haber brindado a call centers fraudulentos en Perú la tecnología necesaria para suplantar a autoridades, tales como agentes federales, abogados, policías, personal judicial y otros funcionarios gubernamentales con el objetivo de extorsionar a las víctimas.

"Cornejo proporcionó líneas telefónicas a sus cómplices en el call centers, que utilizaron para realizar llamadas no solicitadas, fraudulentas y extorsivas a víctimas vulnerables de Estados Unidos. También, proporcionó software de suplantación de identificador de llamadas que permitió a sus cómplices hacerse pasar por funcionarios del Gobierno", expuso la embajada de Estados Unidos.

También, informó que Cornejo colocaba mensajes pregrabados en las líneas telefónicas que eran utilizadas por sus cómplices, quienes engañaban a las víctimas. Les hacían creer que se habían comunicado con tribunales, departamentos de policía y agencias federales de Estados Unidos. Además, reveló que cuando las personas afectadas alertaban sobre los números fraudulentos, Cornejo brindaba nuevos números telefónicos a los delincuentes, para que la red criminal continuara con las extorsiones.

Sentencian a 13 ciudadanos por fraude transnacional

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida sentenció a 13 ciudadanos por participar en esquemas de fraude transnacional en perjuicio de más de 30.000 estadounidenses. Los acusados en este caso incluyen a ocho operadores y propietarios de centros de llamadas peruanos, así como a cuatro operadores de centro de distribución en Estados Unidos, quienes procesaban pagos y distribuían productos fraudulentos.

Entre los detenidos se encuentra David Cornejo, quien facilitó y coordinó los esquemas de fraude desde Perú. El ciudadano peruano utilizó estrategias para suplantar la identidad del Gobierno estadounidense y estafar a los residentes hispanohablantes de Estados Unidos.

