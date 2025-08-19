Joven condenado a 30 años de prisión por asesinar a su madre tras quitarle el teléfono en Estados Unidos. | Composición LR

Joven condenado a 30 años de prisión por asesinar a su madre tras quitarle el teléfono en Estados Unidos. | Composición LR

Una madre recibió un trágico final a manos de su propio hijo en el Condado de Anderson, Tennessee. El joven, ahora de 21 años, afrontará los próximos 30 años de su vida en prisión por asesinarla en EE.UU.

El crimen ocurrió cuando Shawn Tyler Willis, el asesino condenado, tenía tan solo 16 años en 2020. La razón detrás de sus acciones se debe a que se enfureció mucho con su madre, Sandy Willis, porque le quito el teléfono móvil.

¿Cómo descubrieron el crimen del joven contra su madre en EE.UU.?

Luego de asesinar a su madre, Shawn Willis decidió llamar a su novia para contarle que encontró a su madre muerta en la cama. Tras ello, el padre de su pareja se dirigió a la casa de Shawn para ver el estado de Sandy, según documentos judiciales.

Una vez iniciada las investigaciones, el hijo fue visto como el principal sospechoso debido a que compartió varias historias, que resultaron muy contradictorias. Finalmente, en mayo de 2020, durante una entrevista con el detective Don Scuglia, Shawn confesó ser el autor del crimen.

¿Qué cargos oficiales enfrenta Shawn Tyler Willis en Tennessee?

Un detalle crucial en este caso fue la reducción de condena a Shawn Willis. El joven aceptó confesar el crimen a cambio de reducir su cargo de asesinato en primero grado a un asesinato en segundo grado por la fiscalía.

Willis fue condenado a pasar todos sus años de prisión sin posibilidad de tener libertad condicional, según un comunicado de prensa presentado por el Fiscal General de Distrito.