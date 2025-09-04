Lluvias y brigadistas logran controlar incendio forestal en Machu Picchu

Gracias a la labor de más de 40 brigadistas del Sernanp y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, sumada a una persistente llovizna que cayó en el valle, se pudo controlar el incendio forestal que se inició el 1 de setiembre en el sector Pacaymayo Bajo, a la altura del kilómetro 96.5 de la vía férrea Ollantaytambo–Machupicchu, en Cusco.

El siniestro consumió aproximadamente 15 hectáreas de vegetación arbustiva en una zona de difícil acceso, con pendientes de hasta 80 grados. De acuerdo al reporte oficial, no se registraron daños a viviendas, cultivos, medios de vida ni al patrimonio cultural.

El incendio, que se había originado cerca de la ciudadela inca, generó alarma en la población y en las autoridades locales y regionales. “Afortunadamente se pudo controlar el fuego, y en las próximas horas tendremos el reporte de su liquidación definitiva”, señaló Miguel Ángel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de monitoreo y liquidación de los últimos focos, además de una evaluación de daños y necesidades. Hasta el cierre de esta información, los combatientes acudían a puntos de humareda para evitar que el fuego se reavive.

Un esfuerzo conjunto

La emergencia fue atendida bajo el Sistema de Comando Unificado, con apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de Machupicchu y el traslado de brigadistas facilitado por la empresa PeruRail. La lluvia, que persistió en el valle, fue determinante para que las llamas cedieran y el incendio pudiera ser controlado.

En lo que va del año se han reportado 160 incendios forestales en la región, que han dejado como saldo más de 4.000 hectáreas de vegetación afectadas. “Si bien las cifras son menores en comparación al año pasado —8.000 hectáreas destruidas en 360 incendios—, la situación sigue siendo preocupante”, agregó Oscco.