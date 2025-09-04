HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Lluvias y brigadistas logran controlar incendio forestal en Machu Picchu

Luego de casi tres días, el fuego afectó 15 hectáreas de vegetación en el sector Pacaymayo Bajo. No se registraron daños a la población ni al patrimonio

El siniestro afectó 15 hectáreas de áreas verdes. Foto: Composición LR / Sernanp
El siniestro afectó 15 hectáreas de áreas verdes. Foto: Composición LR / Sernanp

Gracias a la labor de más de 40 brigadistas del Sernanp y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, sumada a una persistente llovizna que cayó en el valle, se pudo controlar el incendio forestal que se inició el 1 de setiembre en el sector Pacaymayo Bajo, a la altura del kilómetro 96.5 de la vía férrea Ollantaytambo–Machupicchu, en Cusco.

El siniestro consumió aproximadamente 15 hectáreas de vegetación arbustiva en una zona de difícil acceso, con pendientes de hasta 80 grados. De acuerdo al reporte oficial, no se registraron daños a viviendas, cultivos, medios de vida ni al patrimonio cultural.

El incendio, que se había originado cerca de la ciudadela inca, generó alarma en la población y en las autoridades locales y regionales. “Afortunadamente se pudo controlar el fuego, y en las próximas horas tendremos el reporte de su liquidación definitiva”, señaló Miguel Ángel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco.

Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de monitoreo y liquidación de los últimos focos, además de una evaluación de daños y necesidades. Hasta el cierre de esta información, los combatientes acudían a puntos de humareda para evitar que el fuego se reavive.

PUEDES VER: Cusco: PNP detiene a dos sospechosos de balacera que cobró la vida de un policía en Paucartambo

lr.pe

Un esfuerzo conjunto

La emergencia fue atendida bajo el Sistema de Comando Unificado, con apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de Machupicchu y el traslado de brigadistas facilitado por la empresa PeruRail. La lluvia, que persistió en el valle, fue determinante para que las llamas cedieran y el incendio pudiera ser controlado.

En lo que va del año se han reportado 160 incendios forestales en la región, que han dejado como saldo más de 4.000 hectáreas de vegetación afectadas. “Si bien las cifras son menores en comparación al año pasado —8.000 hectáreas destruidas en 360 incendios—, la situación sigue siendo preocupante”, agregó Oscco.

Notas relacionadas
Cusco: PNP detiene a dos sospechosos de balacera que cobró la vida de un policía en Paucartambo

Cusco: PNP detiene a dos sospechosos de balacera que cobró la vida de un policía en Paucartambo

LEER MÁS
Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

LEER MÁS
Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

Incendio forestal cerca de Machu Picchu mantiene activa la alerta en Cusco

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Ya es oficial la ley que impide el despido de los trabajadores con cáncer

Ya es oficial la ley que impide el despido de los trabajadores con cáncer

LEER MÁS
Resultado de La Tinka del día de ayer: Revisa los números ganadores y quien se llevó el pozo millonario

Resultado de La Tinka del día de ayer: Revisa los números ganadores y quien se llevó el pozo millonario

LEER MÁS
Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

Marino en retiro defiende a mujer tras robo en Los Olivos, pero podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado

LEER MÁS
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota