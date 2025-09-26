HOYSuscripcion LR Focus

Paracetamol y autismo: “Las declaraciones de Trump confunden a la población y generan mucho daño”

Exministros de Salud se pronuncian tras el reciente mensaje del presidente de los Estados Unidos y advierten que esto traería como consecuencia la inhibición de este medicamento y contribuye a la desinformación sobre las vacunas. En tanto, past decano del Colegio de Psicólogos explica qué se conoce sobre el este trastorno.

Presidente Donald Trump vinculó el paracetamol con el autismo, lo cual ha sido negado por la OMS.
Presidente Donald Trump vinculó el paracetamol con el autismo, lo cual ha sido negado por la OMS.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó controvertidas declaraciones que relacionan el paracetamol con el autismo tras el hallazgo de algunos estudios y sugirió a las gestantes de su país a no tomarlo. Ello provocó el inmediato rechazo de la sociedad científica de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debido a la falta de evidencia científica.

Este diario buscó recoger las reacciones de exministros de Salud y así como el past decano del Colegio de Psicólogos para conocer los efectos que traería estas declaraciones en nuestro país donde es muy usado el paracetamol y también donde la tasa de vacunación de niños menores de 5 años es todavía baja, y se reportan brote de tos ferina y el regreso del sarampión.

¿Es seguro el paracetamol?

El médico pediatra y exministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que si bien se dio levemente una posible incidencia de autismo en un sector de un estudio con dos millones y medio de gestantes de 1.2, 1.3, eso no es una prueba concluyente y no ha sido categórico.

 “Lo que pasa es que el señor Trump, dentro de su vehemencia, que no solo es bélica, también de manera irresponsable, emite como si fueran verdades ya absolutamente demostradas, criterios científicos que lo que al final desconciertan, confunden a la población, y eso genera mucho daño”.

Recordó que no es la primera vez que Trump hace polémicas declaraciones en relación con la salud. Durante la pandemia, señalaba que las vacunas contra el Covid no eran efectivas y que había que usar métodos alternativos, como la inyección de desinfectantes.

Cevallos explicó que no hay ningún estudio concluyente, serio, que señale que el autismo está vinculado a la ingesta de paracetamol.

“Independientemente de las investigaciones que se sigan haciendo, no existe ningún elemento concluyente para señalar una asociación entre el uso del paracetamol en gestantes y el autismo. Bebés y gestantes, entonces, sí pueden seguir tomando paracetamol, porque no hay algo concluyente que diga que sí genera autismo”.

Hay mayor diagnóstico de autismo

En tanto, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, refirió que la OMS y todos los equipos técnicos que han investigado no confirman que haya una relación causal entre el paracetamol y problemas de autismo.

“Lo que pasa es que ahora se presta más atención a las diferentes formas como se puede presentar el autismo y efectivamente se está diagnosticando más”.

Y añadió que en estos estudios aparecen un conjunto de productos, pero no necesariamente dice que pueda haber causa-efecto. “Es como decir, la gran mayoría de las madres tomaron leche o comieron carne. Pero eso no quiere decir que esas sean causas del autismo”.

Otra relación a la que hace referencia Trump es con las vacunas. En ese sentido, Ugarte remarcó que no ha sido demostrado que las vacunas producen autismo. “Porque se decía que el uso de mercurio en determinadas proporciones en algunas vacunas era causante. Luego se demostró que no se usaba mercurio y que esa no ha sido una relación de causa-efecto”.

Ugarte calificó como “irresponsables” las declaraciones del presidente Trump. Y como consecuencia, “genera confusión en la población” y puede traer “efectos de inhibición a determinados medicamentos” y eso genera “riesgo de que no se utilicen medicamentos cuando es necesario usarlos”.

Remarcó que las declaraciones contribuyen a la desinformación de las vacunas y eso hace daño a países como el Perú. En ese sentido, recordó que hay una baja ejecución de inmunizaciones en niños menores de 5 años, razón por la cual hay un brote de tos ferina, particularmente en las zonas de las comunidades nativas de Datem de Marañón (Loreto), donde ya se ha reportado la muerte de 30 niños.

¿Qué causa el autismo?

Y el past decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, señaló que el trastorno del espectro autista no es un problema relacionado con la medicación.

Explicó que el autismo, tiene muchas causas multifactoriales.

“Este trastorno de desarrollo neurológico se apunta más a factores genéticos, como una suerte de mutaciones genéticas, como el síndrome de Down, también una cierta herencia que podría ser un riesgo para que se presente”.

Asimismo, indicó que tendría que ver con algunos factores ambientales, como la exposición a algunas toxinas; infecciones durante el embarazo, complicaciones en el embarazo, desnutrición de la madre y edad de la madre. “A mayor edad de concepción, por más allá de los 35”.

Desinformación sobre la vacuna

No solo el paracetamol, el presidente Trump también señaló dosificar las vacunas a los niños para reducir el autismo. Y sugirió no vacunar a los bebés contra la hepatitis B hasta que cumplan los 12 años.

En ese marco, Cevallos señaló que cuestionar el uso de la vacuna contra la hepatitis B, de evitar las vacunas en su aplicación conjunta, “es muy nefasto”, y en países como el nuestro, dónde el personal de salud tiene que desplazarse a lugares muy alejados para lograr coberturas adecuadas.

 “Yo creo que las declaraciones del señor Trump son imprudentes. Y son irrespetuosas con la opinión y los estudios serios de las principales centrales de investigación, sobre todo, con la responsabilidad que se debe tener para dar afirmaciones categóricas, cuando no se tienen los fundamentos”.

