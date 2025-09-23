HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Política

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

La presidenta Dina Boluarte aseguró que Donald Trump se incomodó sobre la presencia de China en el Perú. Aseguró que la apertura del puerto de Chancay fue motivo del disgusto del presidente de Estados Unidos y se lo comunicó en el APEC.

Dina le lanza un mensaje a Donald Trump. Foto: composición LR
Dina le lanza un mensaje a Donald Trump. Foto: composición LR

La presidenta Dina Boluarte, durante una reunión con empresarios iberoamericanos, realizado en Estados Unidos, se refirió a las declaraciones de Donald Trump sobre la presencia de China en el Perú y afirmó que el exmandatario estadounidense mostró incomodidad por la inauguración del puerto de Chancay. Durante su mensaje, Boluarte recordó además una conversación con Joe Biden en la que le pidió a Estados Unidos mirar con mayor atención a América Latina y asumir un rol de liderazgo en la región.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Sé a que muchos y sobre todo al presidente Trump no le ha gustado mucho que inauguremos en puerto de Chancay. Y le dije anteriormente al presidente Joe Biden cuando pudimos conversar en el APEC. Le dije al presidente Biden y me gustaría en esta oportunidad lo mismo con el presidente Trump y decirle lo mismo: que mire hacia América Latina. Somos un solo continente, en Latinoamérica está la extensión para alimentar al mundo. Tenemos esa fuerza pero Estados Unidos debe liderar por ser de primer mundo", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

lr.pe

Asimismo, Boluarte volvió a pronunciarse sobre las protestas desatadas tras su toma de mando en diciembre de 2022. La mandataria aseguró que aquellas movilizaciones fueron financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico, y rechazó ser responsable por las muertes ocurridas en ese contexto y calificó las acusaciones en su contra como parte de una "narrativa falsa" impulsada por quienes buscaban forzar su renuncia.

"Y por eso aquel 7 de diciembre cuando juré ante el Congreso trabajar fielmente con las manos limpias, era imperativo cumplir. A pesar que las calles se movían financiadas por la minería ilegal y narcotráfico. Ellos financiaron aquellas movilizaciones violentas. Se me acusaron 60 fallecidos, ¿cómo podría pretender eso? Esa es la narrativa falsa de los que generan violencia. Desde mi posición yo decía que cuidemos la salud. Los que generaban violencia si iban a querer asesinar a compatriotas para responsabilizarme y obligarme a renunciar"

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

lr.pe

Dina Boluarte se victimiza en la ONU

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 21 de septiembre, la presidenta Dina Boluarte se presentó como víctima y afirmó que enfrenta información falsa impulsada por ideologías de odio. Es importante señalar que la mandataria ha sido criticada por atacar a la prensa que ha revelado posibles irregularidades en su gestión.

Por ejemplo, en marzo de 2025, Boluarte acusó a la fiscalía y a la "mala prensa" de intentar desestabilizar su gobierno tras el allanamiento a la casa de su ministro del Interior. Además, calificó la acción como un "golpe de estado blanco" orquestado por el Ministerio Público en complicidad con ciertos medios de comunicación.

"El Perú está convencido de que el mundo no necesita menos ONU, sino más y mejor ONU, una que esté acorde con los tiempos en los que las ideología de odio que, tanto daño causaron y causan a la humanidad, se han refugiado en la mentira, en informaciones falsas", señaló.

PUEDES VER: Fiscalía acusa a Susana Villarán de recibir US$ 11 millones de Odebrecht y OAS

lr.pe

Boluarte y sus viajes al exterior: más de 20 días fuera del país sin logros concretos

Boluarte y sus viajes al exterior: más de 20 días fuera del país sin logros concretos para el Perú. Durante el presente año, la presidenta Dina Boluarte ha realizado múltiples viajes oficiales al extranjero, visitando países como Suiza, el Vaticano, Ecuador, Francia, Japón e Indonesia.

Estos desplazamientos han sumado más de 20 días fuera del país y han implicado gastos que superan los 700 mil soles. A pesar de estas visitas, los beneficios económicos tangibles y los acuerdos bilaterales significativos han sido escasos. Uno de los logros más destacados fue la firma del Tratado de Alta Mar en junio, destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Notas relacionadas
Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

LEER MÁS
Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

LEER MÁS
Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

LEER MÁS
JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota