Se inició el pintado de la fachada e interiores de la sede judicial “La Cúpula”

Los trabajos, con duración de treinta días y financiados por la Aseguradora, incluyen la limpieza y pintado. Fuente: Difusión.

Los trabajos, con duración de treinta días y financiados por la Aseguradora, incluyen la limpieza y pintado. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova en una visita de supervisión a las instalaciones de la sede “La Cúpula” pudo verificar el inicio de las labores de pintado de la fachada e interiores de este inmueble judicial donde funciona el Módulo Penal Corporativo de Sullana.

Los trabajos que se hacen con recursos de la Aseguradora tienen un plazo de treinta días y comprenden la limpieza y pintado con los colores característicos del frontis del inmueble (considerado monumento histórico); así como del interior de las oficinas afectadas tanto por el siniestro ocurrido en diciembre del año pasado, como por las fuertes precipitaciones pluviales de los últimos meses.

Además, se realizarán reparaciones de puertas y ventanas, colocación de alfombras y revisión de la infraestructura por parte del Ministerio de Cultura. Fuente: Difusión.

En esta penúltima etapa como trabajos de refacción de este inmueble se ejecutarán reparaciones de puertas y ventanas de oficinas afectadas por las lluvias, así como de las salas de audiencias, que resultaron dañadas por el incendio; colocación de alfombras, y reposición de zócalos de madera.

El administrador del módulo ingeniero Sebastián Elera Sánchez informó que la semana entrante debe terminar el cambio total del cableado estructurado, quedando la última fase del proceso de mantenimiento del edificio a cargo de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Piura, que se abocará a revisar la infraestructura que debe conservar los diseños arquitectónicos como monumento histórico.