“Ese revólver es de un colega suyo”, confiesa sicario al coronel Revoredo

Acostado en su cama, al lado de su pareja. Así sorprendieron a Víctor Jefferson Luna Hernández (39) o Gleimert de Jesús Ramos (29), quien es considerado por las autoridades como un sicario venezolano invisible, miembro de la banda criminal ‘Los Nuevos Sanguinarios’ y brazo armado de los D.E.S.A. III, la organización criminal que convirtió la extorsión del transporte en un negocio millonario en Lima y Callao.

El antisocial modificó su apariencia, rizándose el cabello. Pese a ello, un notorio tatuaje en su antebrazo izquierdo fue clave para su identificación.

Este sujeto, exconvicto del penal de Lurigancho, cayó con un arma de fuego que, aparentemente, pertenecería a un miembro de la Policía Nacional del Perú. Al menos eso fue lo que le confesó al coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, durante el interrogatorio preliminar.

Este fue el diálogo:

¿Cómo se llama ud?

- Gleimert de Jesús Ramos

¿Con quién vive acá?

-Con mi esposa, mi pareja.

¿Ha tenido problemas ud con la policía en el Perú?

-Si, hace años.

¿Por qué motivo?

-Por robo.

¿En qué penal estuvo?

-En Lurigancho.

¿Desde cuando está ud en Perú?

-Desde el 2017.

¿De que Estado de Venezuela es ud?

-Estado de Juárez.

¿De quien es esta arma que se le ha encontrado?

-De un colega suyo.

Muy bien eso lo vamos a verificar y vamos a identificar a esa persona y ud nos va a ayudar a identificar a esa persona.

-Yo no voy a identificar a nadie, ud haga su trabajo.

¿Porque ud tiene varias identidades?

Para evadir mis delitos.

El coronel Revoredo confirmó que se trata de un sicario y que la detención ocurrió en flagrancia delictiva. Fue arrestado junto a Elianay Henrìquez Gómez (33), también de nacionalidad venezolana.

Explicó que se le encontró un revólver Smith Wesson con la serie erradicada, 41 municiones calibre 38, dos tarjetas portachip de Bitel Nº 917652889 y 901616339, un equipo telefónico 900800998, otro equipo celular 917652889. También dos motocicletas y tres cédulas de identificación venezolanas.

Como se sabe, ña banda criminal D.E.S.A. III viene realizando extorsiones a las empresas de transporte La Estrellita, San Germán y otras, y no se descarta que este presunto sicario haya participado en el asesinato de transportistas.

El detenido ya estuvo preso en el penal de Lurigancho por robo agravado en el 2019.

CAE ECUATORIANO EXTORSIONADOR

Horas antes, en San Martín de Porres, fue detenido el ecuatoriano Jhon Michael Romero Camacho, alias JR, quien venía extorsionando a una comerciante que padece de una grave enfermedad al corazón.

Este individuo dijo que estuvo detenido por robo pero que fue liberado por una fiscal.

A través de mensajes de texto y audios por WhatsApp amenazó a la hija de la comerciante con asesinar a su familia y con quemar su puesto de comida en un mercado.

Les pidió que le depositaran 500 soles a su Yape o a un número de cuenta bancaria. Pese a que la mujer le suplicó que estaba mal del corazón al delincuente no le importó e insistió en el depósito. Cayó con las manos en la masa.