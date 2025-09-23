HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 27 de septiembre será día no laborable únicamente para una provincia del Perú: ¿Dónde y qué se conmemora?

Una provincia del norte del Perú tendrá un día no laborable este 27 de septiembre, según lo establece un decreto regional. La medida no aplica a nivel nacional. Revisa qué se celebra y quiénes descansarán.

El 24 de septiembre también será día no laborable, pero para la población de Piura. Foto: composiciónLR/Y Tú Qué Planes/IFPB
El 24 de septiembre también será día no laborable, pero para la población de Piura. Foto: composiciónLR/Y Tú Qué Planes/IFPB

El mes de septiembre suele pasar desapercibido en el calendario nacional de feriados en el Perú. Sin embargo, este 2025 trae una novedad significativa para los ciudadanos de una región en particular. El sábado 27 de septiembre, declarado día no laborable, marcará una jornada especial para una importante provincia del país.

A través del Decreto Regional N.º 004-2023, se oficializó la suspensión de actividades laborales para trabajadores del sector público de dicha jurisdicción, con el objetivo de impulsar su actividad cultural y turística.

PUEDES VER: ¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿En qué provincia del Perú no se trabaja el 27 de septiembre?

El 27 de septiembre será día no laborable exclusivamente en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Esta decisión fue tomada por el Gobierno Regional, con el propósito de facilitar la participación en una importante festividad que concentra visitantes nacionales y extranjeros.

La medida se dirige principalmente a los trabajadores del sector público en Trujillo, quienes podrán suspender sus actividades ese día. No obstante, el decreto indica que las horas dejadas de trabajar deberán compensarse posteriormente, según lo dispongan las entidades estatales correspondientes.

En el caso del sector privado, el carácter del día no laborable es opcional, lo que significa que las empresas pueden acogerse a la disposición si así lo acuerdan con sus colaboradores. Esta flexibilidad permitirá a algunos negocios continuar operando con normalidad, mientras que otros podrán sumarse a la jornada de descanso.

¿Qué se celebra el 27 de septiembre en Trujillo?

El motivo detrás de este día no laborable en Trujillo es la celebración del Festival Internacional de la Primavera, una de las festividades culturales más emblemáticas del norte peruano. Con más de 70 años de historia, este evento nació en la década de 1950 por iniciativa de la Cámara de Comercio de La Libertad, con el objetivo de realzar la identidad de Trujillo como la "Ciudad de la Eterna Primavera".

El festival reúne cada año a agrupaciones culturales, comparsas, bandas musicales, reinas de belleza y organizaciones artísticas de distintas partes del mundo. Uno de los momentos más esperados es el Gran Corso Primaveral, que recorre las principales avenidas de la ciudad y atrae a miles de espectadores.

¿Cuáles son los próximos feriados de Perú en 2025?

Aunque el 27 de septiembre solo será día no laborable en Trujillo, el calendario oficial del Perú aún contempla varios feriados nacionales antes de que termine el año. Estas fechas se aplican a todo el país y representan jornadas de descanso obligatorio. A continuación, te presentamos la lista de feriados restantes en 2025:

  • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
