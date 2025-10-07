¿El 9 de octubre es feriado o día no laborable en Perú después del Combate de Angamos? Esto dice el calendario oficial en 2025
El 8 de octubre es feriado nacional en Perú por el Combate de Angamos, conmemorando al Gran Almirante Miguel Grau Seminario. Ante ello, los trabajadores se preguntan si el 9 de octubre es considerado feriado o día no laborable.
- Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú
- Feriado 8 de octubre en Perú: ¿qué sucedió y a qué héroe histórico se conmemora a nivel nacional cada año?
El 8 de octubre en Perú es un día feriado a nivel nacional debido al Combate de Angamos, donde se conmemora a Migue Grau Seminario. Durante esta fecha, los trabajadores públicos y del privado, podrán realizar una pausa a la rutina laboral. Sin embargo, la duda surge sobre si el 9 de octubre, un día después de esta fecha de descanso, será considerado día no laborable o feriado.
En esa línea, es importante señalar que dice el calendario oficial emitido por el Gobierno. Asimismo, determinar qué otros días se podrán descansar durante el mes de octubre. Estas fechas son muy esperadas por los trabajadores del sector público y del privado, permitiéndoles descansar.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú
¿El 9 de octubre es feriado o día no laborable en Perú?
Luego del feriado por conmemoración a Miguel Grau Seminario y su entrega patriótica durante el Combate de Angamos. Los peruanos se preguntan si el jueves 9 de octubre es considerado feriado o día no laborable para seguir prolongando el descanso. Por ello, al revisar el calendario oficial, estipula que no ha sido considerado ni feriado ni día no laborables. Por lo que, los trabajadores deberán reanudar sus labores con regularidad.
8 de octubre es feriado en Perú por conmemoración a Miguel Grau
El 8 de octubre se conmemora en el Perú el Combate de Angamos, un hecho histórico ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico, conflicto que enfrentó al Perú y Bolivia contra Chile. En esta fecha se recuerda especialmente el heroísmo del Gran Almirante Miguel Grau Seminario, comandante del monitor Huáscar, quien perdió la vida durante el enfrentamiento naval frente a las costas de Mejillones. Grau es considerado un símbolo de honor, valentía y patriotismo por su conducta ejemplar tanto en combate como en su trato humano hacia los enemigos.
Por esta razón, el 8 de octubre fue declarado feriado nacional en homenaje a Miguel Grau y a todos los peruanos que defendieron la soberanía del país en el mar. Ese día, la Marina de Guerra del Perú realiza ceremonias y actos conmemorativos en todo el territorio nacional, siendo el más importante el que se lleva a cabo en el Callao. La fecha no solo recuerda una batalla naval, sino que también resalta los valores de integridad, sacrificio y amor a la patria que caracterizaron al 'Caballero de los Mares'.