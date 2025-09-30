HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Datos LR

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes

Octubre de 2025 inicia con energías renovadas y optimismo. Por ello, es momento de establecer nuevas metas y compartir buenos deseos entre amigas, amigos y familiares. Así, comienza este nuevo mes con frases e imágenes bonitas.

Inicia un nuevo mes del año 2025 y puedes recibirlo con las mejores frases e imágenes.
Inicia un nuevo mes del año 2025 y puedes recibirlo con las mejores frases e imágenes. | Foto: Composición LR/IA.

Octubre de 2025 ya comenzó y con él llega la oportunidad de renovar energías, plantear nuevas metas y afrontar los próximos días con optimismo. Este mes se convierte en un momento ideal para compartir mensajes y frases positivos, expresar buenos deseos y contagiar entusiasmo entre familiares y amigos.

Recibir octubre con las mejores vibras se ha convertido en una tradición para muchos, quienes encuentran en estos pequeños gestos una forma de motivación y esperanza. Revisa esta nota, mensajes, frases e imágenes para compartir e iniciar el nuevo mes del año 2025.

PUEDES VER: 50 frases del Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos

lr.pe

Comparte frases bonitas para recibir el mes de octubre 2025

  • Octubre llega con nuevos comienzos y la oportunidad de escribir historias más felices.
  • Que este mes traiga días de calma, metas cumplidas y razones para sonreír.
  • Octubre es un recordatorio de que cada día es perfecto para empezar de nuevo.
  • Abramos las puertas de este mes con gratitud y esperanza en el corazón.
  • Que octubre pinte tu vida con colores de alegría, paz y prosperidad.
  • Un nuevo mes es una nueva página, escribe en ella lo mejor de ti.
  • Octubre invita a dejar atrás lo que pesa y abrazar lo que hace bien al alma.
  • Cada amanecer de octubre es una promesa de nuevas oportunidades.
  • Que este mes te regale instantes inolvidables y sueños cumplidos.
  • Octubre nos recuerda que el cambio siempre trae belleza y crecimiento.

Envía frases divertidas para iniciar el nuevo mes del año 2025

  1. Octubre, sorpréndeme… pero con buenas noticias y no con cuentas por pagar.
  2. Bienvenido octubre, haz que mi billetera dure más que el mes.
  3. Octubre, te recibo con los brazos abiertos y la alarma del despertador apagada.
  4. Nuevo mes, misma dieta pendiente… octubre, ayúdame esta vez.
  5. Octubre, ven con calma, que todavía no me recupero de septiembre.
  6. Este mes prometo hacer ejercicio… de levantar la taza de café todos los días.
  7. Octubre, espero que seas más dulce que el chocolate que pienso comer.
  8. Que octubre me sorprenda… pero no con resfriados.
  9. Bienvenido octubre, te acepto con todo y tus días largos de tráfico.
  10. Octubre, traes 31 días, ojalá también traigas paciencia extra.
  11. Empieza octubre, y yo sigo esperando mi versión organizada.
  12. Octubre, tráeme suerte y no solo ganas de dormir más.
  13. Octubre, prometo ser productivo… después de mi siesta.
  14. Bienvenido octubre, mes de cambios, aunque yo sigo igual de olvidadizo.
  15. Octubre, ojalá traigas más abrazos que cuentas.

Comparte imágenes bonitas para iniciar octubre 2025

Mensaje bonito para recibir el mes de octubre 2025. Foto: El Pensador.

Mensaje bonito para recibir el mes de octubre 2025. Foto: El Pensador.

Mejores frases con imágenes para enviar y recibir un nuevo mes. Foto: El Mueble.

Mejores frases con imágenes para enviar y recibir un nuevo mes. Foto: El Mueble.

Notas relacionadas
¿Por qué el Día de la Familia en Perú se celebra este 8 de septiembre y qué frases puedes dedicar?

¿Por qué el Día de la Familia en Perú se celebra este 8 de septiembre y qué frases puedes dedicar?

LEER MÁS
La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

LEER MÁS
Celebra el 17 de agosto con las 35 frases más tiernas por el Día del Niño en Perú

Celebra el 17 de agosto con las 35 frases más tiernas por el Día del Niño en Perú

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

LEER MÁS
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 29 de septiembre: Bono de Guerra con aumento y próximos pagos confirmados vía Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 29 de septiembre: Bono de Guerra con aumento y próximos pagos confirmados vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos esto se sabe HOY, 29 de septiembre: subsidios con aumento y último pagos del mes confirmados por el Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 29 de septiembre: subsidios con aumento y último pagos del mes confirmados por el Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Datos LR

Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Bonos Activos información de HOY, 29 de septiembre: Bono de Guerra con aumento y próximos pagos confirmados vía Sistema Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota