Corte de agua en Lima este 23 de septiembre por Sedapal: consulta las zonas que no tendrán servicio hasta por 15 horas

Las zonas afectadas por el corte de agua incluyen Chorrillos, Ate, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Los horarios de corte varían entre las 8 a. m. y las 11:50 p. m., según el distrito. | Composición LR

Las zonas afectadas por el corte de agua incluyen Chorrillos, Ate, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Los horarios de corte varían entre las 8 a. m. y las 11:50 p. m., según el distrito. | Composición LR

Los limeños deberán prepararse para un corte de agua este martes 23 de septiembre. Sedapal anunció que el servicio se interrumpirá en sectores de cuatro distritos en Lima Metropolitana, con duraciones que irán desde las 8 hasta casi 15 horas.

La empresa precisó que los trabajos responden a labores de mantenimiento, empalme de redes y limpieza de reservorios, tareas que considera esenciales para garantizar la continuidad y calidad del suministro.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Dónde habrá corte de agua el 23 de septiembre?

Chorrillos

Sector A.H. Cruz de Armatambo.

Zonas: Julio Calero, San José, Los Fundadores, 2 de Mayo y alrededores

Horario: mediodía hasta las 11:00 p.m. (11 horas).

Ate

Zonas: A.H. Los Triunfadores, Paraíso de Amauta y Amauta Zona B

Horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

A.H. María Jesús Espinoza y Monterrey “B”

Horario: de 12:00 p.m. a 11:50 p.m. (entre 8 y casi 12 horas).

San Juan de Lurigancho

Sector 406

Zonas: Urb. La Viña, Asoc. San Hilarión, APV. San Hilarión, Urb. San Carlos, Coop. La Huayrona, Urb. Flores 78, Urb. Flores 81, APV. Inca Manco, Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa, Asoc. Inca Manco Cápac Prog. La Basilia, Urb. La Basilia, Urb. Los Jardines de San Juan, Urb. Ascarrunz Alto, Urb. Los Ángeles, Urb. Santa Rosa de Ascarrunz, A.H. Los Palomares.

Horario: desde las 9:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. (casi 15 horas seguidas)

San Juan de Miraflores

Zonas: Urbanización San Juan y el área delimitada por las avenidas Guillermo Billinghurst, César Canevaro, José Antonio Morales y Vargas Machuca.

Hoario: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., unas 12 horas.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.