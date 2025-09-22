Corte de agua en Lima este 23 de septiembre por Sedapal: consulta las zonas que no tendrán servicio hasta por 15 horas
Sedapal pidió a los vecinos de los cuatro distritos tomar previsiones: almacenar agua en envases limpios y seguros para cubrir las necesidades básicas, y usar el recurso de manera responsable mientras dure la restricción.
Los limeños deberán prepararse para un corte de agua este martes 23 de septiembre. Sedapal anunció que el servicio se interrumpirá en sectores de cuatro distritos en Lima Metropolitana, con duraciones que irán desde las 8 hasta casi 15 horas.
La empresa precisó que los trabajos responden a labores de mantenimiento, empalme de redes y limpieza de reservorios, tareas que considera esenciales para garantizar la continuidad y calidad del suministro.
¿Dónde habrá corte de agua el 23 de septiembre?
Chorrillos
Sector A.H. Cruz de Armatambo.
- Zonas: Julio Calero, San José, Los Fundadores, 2 de Mayo y alrededores
- Horario: mediodía hasta las 11:00 p.m. (11 horas).
Ate
- Zonas: A.H. Los Triunfadores, Paraíso de Amauta y Amauta Zona B
- Horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- A.H. María Jesús Espinoza y Monterrey “B”
- Horario: de 12:00 p.m. a 11:50 p.m. (entre 8 y casi 12 horas).
San Juan de Lurigancho
Sector 406
- Zonas: Urb. La Viña, Asoc. San Hilarión, APV. San Hilarión, Urb. San Carlos, Coop. La Huayrona, Urb. Flores 78, Urb. Flores 81, APV. Inca Manco, Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa, Asoc. Inca Manco Cápac Prog. La Basilia, Urb. La Basilia, Urb. Los Jardines de San Juan, Urb. Ascarrunz Alto, Urb. Los Ángeles, Urb. Santa Rosa de Ascarrunz, A.H. Los Palomares.
- Horario: desde las 9:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. (casi 15 horas seguidas)
San Juan de Miraflores
- Zonas: Urbanización San Juan y el área delimitada por las avenidas Guillermo Billinghurst, César Canevaro, José Antonio Morales y Vargas Machuca.
- Hoario: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., unas 12 horas.
¿Qué hacer si no regresa el agua?
Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.
