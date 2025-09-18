HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima: Sedapal anuncia horarios y distritos afectados este 19 y 20 de septiembre

Sedapal informó que, debido a labores de mantenimiento, habrá corte de agua temporalmente en diversas áreas de Lima y Callao, con cortes que podrían extenderse hasta por 12 horas.

Sedapal anuncia cortes de agua este 19 y 20 de setiembre
Sedapal anuncia cortes de agua este 19 y 20 de setiembre | Composición LR | Agencia Andina

A través de sus canales oficiales, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó sobre cortes de agua temporales en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao durante los días 12 y 13 de septiembre. Esta medida se debe a labores de mantenimiento orientadas a optimizar la calidad del servicio, solucionar inconvenientes relacionados con la baja presión y llevar a cabo la limpieza de los reservorios.

La entidad señaló que la interrupción del servicio podría durar hasta 12 horas, por lo que recomendó a los vecinos tomar precauciones, como almacenar agua previamente, a fin de reducir las incomodidades durante el periodo del corte.

Sedapal explica situación de mujer a la que facturó más de 20.000 soles por el servicio de agua

¿Dónde habrá corte de agua hoy 19 de septiembre?

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: A.H. Monterrey B, Asoc. 8 de Enero, A.H. Monterrey A, Cerro Candela, Av. 10 de Abril. Asoc. de Vivienda Amigos de la Paz, Asoc. Los Progresistas de Ate zonas A y B, Asoc. de Vivienda Los Jardines de Ate, P.V. Residencial Las Américas.
  • Fecha y hora de inicio: viernes 19 de septiembre, 8:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: viernes 19 de septiembre, 11:50 p.m.

Puente Piedra

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 370. Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro, Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillón, Urb. Shangrilá
  • Fecha y hora de inicio: viernes 19 de septiembre, 12:00 m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: viernes 19 de septiembre, 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 412. Huanta. Agru. Arenal Alto, Coop La Sagrada Familia, A.H. Arenal de Canto Grande Juan Pablo II etapa 1, A.H. Daniel A. Carrión, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros II, APV El Porvenir, APV Israel, A.H. Liberación, AF Perú Posible, AF Las Casuarinas de Jicamarca, AF Nuevo Mundo, A.H. Corazón de Jesús.
  • Fecha y hora de inicio: viernes 19 de septiembre, 10:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: viernes 19 de septiembre, 11:00 p.m.

Villa El Salvador

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Cercado. Sector 319: Parcela 3A, Mzs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Urb. Pachácamac Parcela 2A - Parque Industrial. Sector 320: Sector 3; Grupos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14. Sector 324: Sector 1; Barrio 1; Barrio 2 - 4ta etapa; Urb. Pachácamac.
  • Fecha y hora de inicio: viernes 19 de septiembre, 8:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: viernes 19 de septiembre, 8:00 p.m.

¿Dónde habrá corte de agua hoy 20 de septiembre?

Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Áreas afectadas: Sector 176. A.H. Los Alisos Mz. K1, K2, K3, K4, K5; Mz. V1, V2, V3; Mz. Y, Z; Mz. A1, A2, A3; Mz. B1, B2; Mz. C1, D1, E1; Mz. F1, F2; Mz. H1, H2; Mz. I; Mz. J1, J2. A.H. Los Alisos de Amauta, PS Santa María PS 1-2-3-4-5-6-7
  • Fecha y hora de inicio: Sábado 20 de setiembre, 8:00 a.m.
  • Fecha y hora de restablecimiento: Sábado 20 de setiembre, 11:50 p.m.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Los usuarios que deseen comunicarse con Sedapal para advertir alguna irregularidad, deberán llamar al número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se están tomando para garantizar la calidad del servicio.

