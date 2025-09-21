HOYSuscripcion LR Focus

Corte de agua en Lima: Sedapal anuncia horarios y distritos afectados para este 22 de septiembre

Sedapal insta a los vecinos a reportar irregularidades en el servicio al 317-8000 y consultar su página web para actualizaciones sobre los trabajos realizados.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anuncia un corte programado de agua el 22 de septiembre en zonas de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anuncia un corte programado de agua el 22 de septiembre en zonas de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 22 de septiembre habrá un corte programado de agua potable en distintos sectores de tres distritos de Lima Metropolitana.

La medida se debe a trabajos de limpieza y mantenimiento de reservorios, con el objetivo de asegurar que el servicio llegue a los hogares con la calidad y seguridad necesarias.

¿Dónde habrá corte de agua el 22 de septiembre?

Independencia

  • Zonas afectadas: A.H. El Bosque, 25 de Diciembre, Domingo de Ramos, 18 de Enero, Valle Cruz de Mayo, Valle Young, P.J. Valle Sagrado de los Incas, U. Pop. Tahuantinsuyo.
  • Horario: de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Ate

  • Zonas afectadas: A.H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. Alto Monterrey, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Señor de Muruhuay, A.H. Inmaculada Concepción.
  • Horario: de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: A.H. Juan Pablo II (varias etapas), A.H. Casuarinas de Nueva Vida, Agrup. Santa Rosita Milagrosa, Agrup. Juan Pablo II L4, Proyecto Integrado Nuevo Milenio (Vista Alegre), AF El Mirador, A.H. Suani Nueva Vida, Agrup. Las Brisas, Villa Hermosa, César Vallejo II, entre otras.
  • Horario: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué hacer si no llega el agua?

Sedapal recordó a los vecinos que, si detectan alguna irregularidad en el servicio tras el corte, pueden comunicarse al 317-8000 o ingresar a la página web oficial de la empresa.

En la web, los usuarios encontrarán información actualizada sobre los trabajos que se realizan y las medidas adoptadas para garantizar agua segura y de calidad en Lima.

