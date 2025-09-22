HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

El sismo de hoy, 22 de septiembre de 2025, se registró en Lima


Temblor de 3,6 en Lima
Temblor de 3,6 en Lima

Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 16:52 horas en Lima. El temblor de hoy, 22 de septiembre, tuvo una profundidad de 49 kilómetros a 28 km al norte de Chilca, Cañete, Lima, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 22 de septiembre se localizó a 49 kilómetros al norte de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 22 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 22 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, sábado 20 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, sábado 20 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,3 remeció Nasca según IGP

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

Sociedad

Un muerto y nueve heridos deja despiste de combi en Puno: conductor se dio a la fuga

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota