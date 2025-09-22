Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 16:52 horas en Lima. El temblor de hoy, 22 de septiembre, tuvo una profundidad de 49 kilómetros a 28 km al norte de Chilca, Cañete, Lima, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 22 de septiembre se localizó a 49 kilómetros al norte de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Canal de ayuda