Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP
El sismo de hoy, 22 de septiembre de 2025, se registró en Lima
Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 16:52 horas en Lima. El temblor de hoy, 22 de septiembre, tuvo una profundidad de 49 kilómetros a 28 km al norte de Chilca, Cañete, Lima, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?
El epicentro del temblor de este lunes 22 de septiembre se localizó a 49 kilómetros al norte de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)