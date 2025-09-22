Pobladore de Guadalupido serán beneficiados con implementación de JustiRed

Este módulo permite a los guadalupitanos consultar en tiempo real el estado de sus procesos legales. Fuente: Difusión.

Este módulo permite a los guadalupitanos consultar en tiempo real el estado de sus procesos legales. Fuente: Difusión.

La justicia cada vez más cerca de la población. Esta mañana, el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez inauguró el módulo itinerante Justired del distrito de Guadalupito, el cual permitirá que más de 6200 pobladores guadalupitanos, puedan acceder en tiempo real a consultas sobre el estado de sus procesos judiciales, y acceder a los diversos servicios que brinda el Poder Judicial.

"A través de este módulo que estamos inaugurando en la sede municipal de Guadalupito, los pobladores que tengan procesos legales en el Distrito Judicial del Santa, pueden realizar el respectivo seguimiento de los mismos sin necesidad de trasladarse a las sedes judiciales, lo que definitivamente es un alivio para la economía de los usuarios y un ahorro de tiempo", destacó el Dr. Pérez Sánchez.

Por su parte, Ciro Peña Medina, alcalde distrital de Guadalupito destacó el apoyo de la gestión que encabeza el Dr. Pérez Sánchez para facilitar el acceso a los servicios judiciales a la población de su comunidad.

Durante el evento se realizó con éxito una demostración de una consulta de proceso judicial Otros servicios a los que pueden acceder los usuarios de Justired, siempre en tiempo real, son orientación legal y asesoría jurídica, información de servicios judiciales, consulta sobre el estado de sus quejas en la Odanc del Santa, acceso a trámites virtuales.

Al evento asistieron también representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, rondas campesinas y la junta de usuarios de Guadalupito.