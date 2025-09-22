HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
Judicialidad

Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

Se emitieron medidas de protección a víctimas de violencia familiar.

Se instaló una mesa de partes itinerante en la plaza de armas, ofreciendo orientación legal. Fuente: Difusión.
Se instaló una mesa de partes itinerante en la plaza de armas, ofreciendo orientación legal. Fuente: Difusión.

Cumpliendo con acercar la justicia a las personas vulnerables. La magistrada Rosa Del Pilar Mendoza Galarreta, y personal del Juzgado de Familia de Casma, se trasladó al distrito casmeño de Yaután, para realizar cuatro audiencias sobre medidas de protección a víctimas de violencia familiar.

Desde las 9 de la mañana del jueves 18 de setiembre en un ambiente de la comisaría yautina, con la participación de las partes, se realizaron las audiencias señaladas en los expedientes 622-2025-FT; 612-2025-FT; 613-2025-FT; 617-2025-FT. La magistrada resolvió dictando medidas de protección a los denunciantes. Para ello contó con el apoyo de la servidora Gianela Sáenz Ríos.

Esta iniciativa permite que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder a los servicios de justicia, evitando desplazarse hasta el Módulo de Justicia de Casma.

Además, en la plaza de armas de Yaután se realizó una mesa de partes itinerante en la que la población pudo recibir orientación legal en las especialidades civil, penal, laboral, constitucional y familia.

Notas relacionadas
Confirman 12 años de cárcel para mujer involucrada en robo a morador de Nuevo Chimbote

Confirman 12 años de cárcel para mujer involucrada en robo a morador de Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Mesa de Partes Itinerante de "Justicia en tu Comunidad" llegó a Santa Clemencia

Mesa de Partes Itinerante de "Justicia en tu Comunidad" llegó a Santa Clemencia

LEER MÁS
Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

LEER MÁS
Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

LEER MÁS
Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

LEER MÁS
Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres

Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balón de Oro 2025 EN VIVO HOY, con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé: nominados, votación y últimas noticias de la ceremonia

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota