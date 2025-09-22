Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

Se instaló una mesa de partes itinerante en la plaza de armas, ofreciendo orientación legal. Fuente: Difusión.

Se instaló una mesa de partes itinerante en la plaza de armas, ofreciendo orientación legal. Fuente: Difusión.

Cumpliendo con acercar la justicia a las personas vulnerables. La magistrada Rosa Del Pilar Mendoza Galarreta, y personal del Juzgado de Familia de Casma, se trasladó al distrito casmeño de Yaután, para realizar cuatro audiencias sobre medidas de protección a víctimas de violencia familiar.

Desde las 9 de la mañana del jueves 18 de setiembre en un ambiente de la comisaría yautina, con la participación de las partes, se realizaron las audiencias señaladas en los expedientes 622-2025-FT; 612-2025-FT; 613-2025-FT; 617-2025-FT. La magistrada resolvió dictando medidas de protección a los denunciantes. Para ello contó con el apoyo de la servidora Gianela Sáenz Ríos.

Esta iniciativa permite que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder a los servicios de justicia, evitando desplazarse hasta el Módulo de Justicia de Casma.

Además, en la plaza de armas de Yaután se realizó una mesa de partes itinerante en la que la población pudo recibir orientación legal en las especialidades civil, penal, laboral, constitucional y familia.