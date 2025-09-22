Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

Los imputados no contaban con permisos para la extracción de minerales ni para la manipulación de armas. Fuente: Difusión.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dictó nueve meses de prisión preventiva para cuatro personas identificadas como Jesús Alvarado Arbiza, Edwin Antonio García Moreno (50), Marcelino Damián Arbiza Santos (52) y Ronald De la Cruz Palma (45), quienes serán procesados por el delito de minería ilegal en su forma agravada.

Los imputados fueron intervenidos en el sector conocido como Gallinazo, ubicado en la carretera de penetración a Alija, el pasado 10 de setiembre. Una denuncia verbal alertó a los efectivos policiales huarmeyanos acerca de la presencia de mineros informales en la concesión minera Ñausacocha.

Al llegar, los custodios del orden intervinieron a los cuatro sujetos. En el campamento minero se encontró cartuchos de dinamita, rollos de mechas lenta, un revólver, municiones, y sacos conteniendo nitrato de amonio, y otros con mineral presuntamente aurífero. Ninguno de los intervenidos contaba con alguna autorización para portar armas o manipular material explosivo. Tampoco, para la extracción de minerales. Alegaron ser trabajadores contratados por Aníbal Lucano Ruíz y Wladimir Paucar Rosas.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el JIP de Huarmey declaró fundado el pedido de prisión preventiva y dispuso el internamiento de los imputados en el penal de Cambio Puente.