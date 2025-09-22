HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Sociedad

'Maykel' y 'Critter', los sicarios millonarios que asesinaron a su propio jefe para dominar red de extorsión en av. Arequipa

Alias "Maykel" y "Critter" asesinaron a su jefe "Cheo" en abril de 2024 para apoderarse de su red de extorsión en la avenida Arequipa, recaudando más de S/2 millones.

Los involucrados continúan en libertas y siendo buscados por la Policía Nacional. Foto: Composición LR
Los involucrados continúan en libertas y siendo buscados por la Policía Nacional. Foto: Composición LR

Michael Roberto Gutiérez y Daniel Jesús Calderón, alias "Maykel" y "Critter", respectivamente, son los sicarios que traicionaron al cabecilla de su banda. Según la Policía Nacional, ambos atacaron a balazos a su propio jefe en abril del 2024 con la finalidad de quedarse con la red criminal de extorsión contra conductores que transitaban por la avenida Arequipa. Debido al cobro de cupos, alcanzaron a recaudar más de S/2 millones.

Desde entonces, dominan esta vía limeña sembrando el terror en sus víctimas. El patrón fallecido es conocido en el mundo del hampa como "Cheo", un avezado criminal del Rímac, quien fue asesinado tras recibir 14 balazos cuando se divertía en una discoteca de Barranco. La Fiscalía considera que el asesinato fue una traición premeditada, pues los sicarios se adueñaron de toda la red de cobros ilícitos.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Comas: asesinan a mototaxista de varios disparos

lr.pe

La organización criminal de "Maykel" y "Critter"

La banda delincuencial que extorsionaba a conductores en la avenida Arequipa era conocida como "Los Injertos del Rímac". Según indica la información policial, los colectiveros debían pagar una inscripción de S/200 y cuotas semanales a fin de tener el "permiso" para operar. Incluso, imágenes del dominical Cuarto Poder revelaron que los hampones colocaban stickers a los vehículos para marcarlos.

Por ello, si un conductor no pagaba, se exponía a ser atacado o amenazado. En diversos casos, los implicados asesinaron a sus víctimas y difundían los videos a través de chats grupales como una amenaza directa. Uno de los casos más indignantes fue el asesinato de un colectivero junto a su pasajero, un joven estudiante de 23 años.

PUEDES VER: Combis que transitan por la Av. Colonial suben S/0.50 al pasaje por extorsión: “Nos obligaron”

lr.pe

Los cómplices de los dos sicarios

La pareja de alias "Maykel" fue identificada como "la Gringa", quien almacenaba grandes sumas de dinero en su departamento. Estas eran ocultadas en una caja fuerte. Incluso, la hermana del sicario recibía transferencias a través de aplicaciones como Yape y Plin. En tanto, "Critter" tenía a su pareja "Ojitos", quien era la administradora de los fondos monetarios de la organización criminal.

"Hoy se yapea los S/24, sean puntuales", era el mensaje que los extorsionadores difundían a través de mensajes por WhatsApp. Además, organizaban falsas polladas para continuar cobrando cupos a sus víctimas.

PUEDES VER: Detenidos por robos en viviendas de playa seguirán bajo custodia en Tacna

lr.pe

Quedaron en libertad pese a ser condenados por homicidio

A pesar de haber sido condenados previamente por homicidio, “Maykel” y “Critter” lograron salir en libertad. El primero, sentenciado a 13 años, solo cumplió un año de prisión, mientras que el segundo tenía una condena superior a 20 años. El dominical reveló documentos obtenidos durante un allanamiento que indican que ambos recibieron el beneficio de comparecencia restringida. Actualmente, son buscados nuevamente por la policía tras operativos que revelaron más de S/ 2 millones obtenidos a través de extorsiones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

LEER MÁS
Siete homicidios en las últimas 24 horas

Siete homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Llega de Loreto en busca de un futuro mejor, encuentra trabajo en Lima y lo asesinan

Llega de Loreto en busca de un futuro mejor, encuentra trabajo en Lima y lo asesinan

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS
¿A qué hora comienza oficialmente hoy la primavera 2025 en Perú, según Senamhi?

¿A qué hora comienza oficialmente hoy la primavera 2025 en Perú, según Senamhi?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 22 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Pasajeros del Metropolitano estarían en riesgo por falta de mantenimiento en terminales y estaciones, según informe de Contraloría

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota