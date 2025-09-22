Michael Roberto Gutiérez y Daniel Jesús Calderón, alias "Maykel" y "Critter", respectivamente, son los sicarios que traicionaron al cabecilla de su banda. Según la Policía Nacional, ambos atacaron a balazos a su propio jefe en abril del 2024 con la finalidad de quedarse con la red criminal de extorsión contra conductores que transitaban por la avenida Arequipa. Debido al cobro de cupos, alcanzaron a recaudar más de S/2 millones.

Desde entonces, dominan esta vía limeña sembrando el terror en sus víctimas. El patrón fallecido es conocido en el mundo del hampa como "Cheo", un avezado criminal del Rímac, quien fue asesinado tras recibir 14 balazos cuando se divertía en una discoteca de Barranco. La Fiscalía considera que el asesinato fue una traición premeditada, pues los sicarios se adueñaron de toda la red de cobros ilícitos.

La organización criminal de "Maykel" y "Critter"

La banda delincuencial que extorsionaba a conductores en la avenida Arequipa era conocida como "Los Injertos del Rímac". Según indica la información policial, los colectiveros debían pagar una inscripción de S/200 y cuotas semanales a fin de tener el "permiso" para operar. Incluso, imágenes del dominical Cuarto Poder revelaron que los hampones colocaban stickers a los vehículos para marcarlos.

Por ello, si un conductor no pagaba, se exponía a ser atacado o amenazado. En diversos casos, los implicados asesinaron a sus víctimas y difundían los videos a través de chats grupales como una amenaza directa. Uno de los casos más indignantes fue el asesinato de un colectivero junto a su pasajero, un joven estudiante de 23 años.

Los cómplices de los dos sicarios

La pareja de alias "Maykel" fue identificada como "la Gringa", quien almacenaba grandes sumas de dinero en su departamento. Estas eran ocultadas en una caja fuerte. Incluso, la hermana del sicario recibía transferencias a través de aplicaciones como Yape y Plin. En tanto, "Critter" tenía a su pareja "Ojitos", quien era la administradora de los fondos monetarios de la organización criminal.

"Hoy se yapea los S/24, sean puntuales", era el mensaje que los extorsionadores difundían a través de mensajes por WhatsApp. Además, organizaban falsas polladas para continuar cobrando cupos a sus víctimas.

Quedaron en libertad pese a ser condenados por homicidio

A pesar de haber sido condenados previamente por homicidio, “Maykel” y “Critter” lograron salir en libertad. El primero, sentenciado a 13 años, solo cumplió un año de prisión, mientras que el segundo tenía una condena superior a 20 años. El dominical reveló documentos obtenidos durante un allanamiento que indican que ambos recibieron el beneficio de comparecencia restringida. Actualmente, son buscados nuevamente por la policía tras operativos que revelaron más de S/ 2 millones obtenidos a través de extorsiones.

