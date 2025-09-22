HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lima organizará 'Playas Vivas 2025', la iniciativa que busca expandir la educación ambiental y reducir la contaminación marina

El conjunto de actividades se organizará durante cinco días. Así, la iniciativa ofrecerá intervenciones artísticas, talleres comunitarios, experiencias educativas y más para abordar la concientización ambiental.

La iniciativa 'Playa Vivas 2025' es organizada por la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) en Barranco.
La iniciativa 'Playa Vivas 2025' es organizada por la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) en Barranco. | Foto: IA

La Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), en conjunto con la organización L.O.O.P., referente en educación ambiental y reducción de plásticos descartables en el Perú, anunció la organización de 'Playas Vivas 2025', una semana de actividades que combina voluntariado, arte y cultura para impulsar la concientización sobre la contaminación marina y movilizar a la ciudadanía hacia acciones sostenibles.

Durante cinco días, Lima será escenario de intervenciones artísticas, talleres comunitarios, experiencias educativas y una gran jornada en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas. Con esta alianza, la Autoridad de Turismo de Aruba reafirma su compromiso como destino sostenible, lo que aporta al cuidado del océano que une a ambos territorios.

¿Cuáles son las actividades de Playas Vivas 2025?

El programa 'Arte, educación y acción' se inaugura el 24 de septiembre en Symbiosis art+coworking (Avenida Francisco Bolognesi 132-134, Barranco) con la muestra de arte 'Mar Abierto: Plástico Nómade 10 años después', una exposición binacional que conecta las costas de Lima y Aruba a través de obras creadas con residuos plásticos recolectados en las playas.

A ello se suma la instalación de una escultura representativa del pingüino de Humboldt, elaborada con petróleo recuperado de un derrame. La obra busca visibilizar los riesgos que enfrentan las especies marinas y la urgencia de proteger la biodiversidad, recordándonos el impacto que tienen nuestras acciones en el equilibrio de los ecosistemas.

El 26 y 27 de septiembre, en el mismo espacio, se desarrollarán los talleres 'Reusa, Repara, Recicla', que invitan al público a prolongar la vida de objetos y materiales con técnicas prácticas y participativas. El jueves 25 también se proyectará el documental 'Blue Lizard Effect', que muestra cómo los habitantes de la Isla Feliz viven en armonía con su entorno, incluyendo el mar y la naturaleza. La inscripción será gratuita y estará disponible a través de las redes sociales de L.O.O.P., con cupos limitados.

Tras la proyección, se realizará un conversatorio especial que contará con la participación de Nichole Danser, representante de Aruba y fundadora de la iniciativa ScubbleBubbles, dedicada a la restauración activa de arrecifes de coral en la isla. Conocida como la 'Coral Queen of Aruba', Danser combina educación, comunidad y conservación para inspirar a las nuevas generaciones de guardianes del océano.

La actividad central llegará el sábado 27 de septiembre con una gran limpieza de playa, donde voluntarios de diferentes sectores recolectarán residuos y reflexionarán sobre cómo los hábitos de consumo impactan directamente en la salud de los océanos. El domingo 28, la Plaza de Armas de Barranco se convertirá en escenario de la obra de teatro callejero 'El mar hecho bolsa', que llega por primera vez al Perú, gracias a Rodaje Callejero (Chile), que transmite con humor y emoción la urgencia de enfrentar la contaminación plástica.

¿Cómo inscribirse en Playas Vivas 2025?

Para inscribirse en las actividades deben seguir a L.O.O.P. en sus redes sociales, donde se publicarán los links de inscripción para los talleres, proyecciones y limpieza de playa. Los interesados pueden acceder a las páginas de Facebook (clic aquí), Instagram (clic aquí) y TikTok (clic aquí).

