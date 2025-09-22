HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sociedad

Huelga de trabajadores de EsSalud cumple dos semanas en medio de reclamos por falta de diálogo: ''Nadie puede amenazarnos''

Los médicos y enfermeras demandan mejores condiciones laborales y denuncian ineficiencia en la gestión. Mientras la paralización persiste, esperan a las autoridades del Ministerio de Trabajo para retomar conversaciones.

La huelga indefinida de gremios médicos en EsSalud cumple dos semanas, y la Defensoría del Pueblo urge a reanudar el diálogo.
| Jazmín Ceras | Composición LR

Ya se cumplen dos semanas desde que comenzó la huelga indefinida por parte de gremios médicos en EsSalud, la Defensoría del Pueblo exhorta tanto a los sindicatos como a las autoridades a restablecer con urgencia un acuerdo en la mesa de diálogo, ya que advirtieron que la medida viene perjudicando a los pacientes. En su comunicado, el organismo señala que miles de asegurados han sufrido suspensiones de citas médicas, cirugías y exámenes, lo que deja en especial vulnerabilidad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

EsSalud ha declarado la huelga como ilegal tras una resolución del Ministerio de Trabajo que calificó la paralización como improcedente, y anunció medidas contra trabajadores que no retomen labores. La institución ha propuesto incentivos económicos como una asignación extraordinaria, mejoras salariales y un incremento del 100% en el Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo para el personal asistencial, aunque algunos gremios rechazan las propuestas por considerarlas insuficientes frente a sus demandas.

Líderes de los gremios acusan al Ministerio de Trabajo de cortar el diálogo que sostenían el fin de semana, además de afirmar que el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, ignora su pedido de sentarse a conversar.

Los gremios solicitan mejores condiciones laborales, entre otras denuncias a la gestión de EsSalud.

Los gremios solicitan mejores condiciones laborales, entre otras denuncias a la gestión de EsSalud.

¿Cuáles son los reclamos de los médicos y enfermeras?

La presidenta del Comité de Lucha y secretaria de organización del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESS), Paola Toledo, indica que los trabajadores ''no van por la plata'', y rechaza que sea una cuestión meramente monetaria. La líder señala que si ese fuera el caso, no habrían denunciado irregularidades en la compra de suero fisiológico por parte de EsSalud meses atrás. ''En esta gestión y en anteriores siempre ha habido temas de corrupción'', señala Toledo, en conversación con La República.

Entre los principales pedidos de los sindicatos, se encuentran:

  • La mejora de condiciones laborales
  • El cumplimiento de la escala salarial
  • La estabilidad en los contratos

Otros trabajadores confirman la versión de Toledo. Según declararon a los medios Germán Posadas, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Rebagliati, y Santiago Vinces, representante del Sindicato de Médicos, las solicitudes vienen desde hace varios años y habrían sido ignoradas por la actual gestión encabezada por Acho Mego.

Además de los pedidos, profesionales de la salud denuncian el grave deterioro de la infraestructura hospitalaria, la falta de equipamiento crítico como tomógrafos y resonadores, así como el desabastecimiento de insumos y medicamentos que afectan directamente en la atención de los asegurados.

''No lo decimos nosotros'', indica Toledo, y señala a pacientes que se quejan por la falta de medicinas, como las oncológicas. ''¿Dónde se gestionan los miles de millones de soles?'', cuestionó.

¿Por qué se extendió la huelga de trabajadores de EsSalud?

La huelga de médicos y enfermeras de EsSalud se ha extendido principalmente por la falta de diálogo efectivo entre los gremios y las autoridades. Los sindicatos aseguran que las propuestas del Gobierno y de la propia institución no atienden de manera integral sus reclamos.

A dichas demandas se suman exigencias de autonomía financiera para la institución, así como la salida del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, a quien acusan de una gestión deficiente y falta de voluntad de diálogo. Acho es señalado por los gremios de inacción y de no ofrecer soluciones de fondo. Los trabajadores dijeron que mantendrán la paralización hasta que se abra un canal de negociación serio.

Paola Toledo señala que ''no se puede ser juez y parte'', y que solo el Poder Judicial debería tener la potestad para afirmar si su huelga es legal o ilegal. Este lunes, los sindicatos se encuentran esperando a las autoridades del Ministerio de Trabajo para ser atendidos. Los gremios también elevaron su queja hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y están a la expectativa de una respuesta.

Toledo asegura que los líderes ''no sabían que (la huelga) se iba a prolongar tanto'', y que lamenta el perjuicio hacia los asegurados, pero que parte de sus reclamos son, justamente, para que ellos mismos gocen de mejor acceso a la salud. ''¿Cuándo lo resolvemos?'', dijo, y mencionó que el presidente de EsSalud no accede a las conversaciones. ''No lo conocemos'', afirmó.

Hace cuatro días, EsSalud afirmó que ya había llegado a un acuerdo con 9 de 16 sindicatos. Por su parte, el presidente Segundo Acho Mego declaró en una conferencia de prensa que, como la huelga ha sido declarada ilegal e improcedente, la institución puede aplicar sanciones, como descuentos salariales y posibles despidos contra quienes no retomen sus labores. Según Toledo, dichas declaraciones buscarían coaccionar a los trabajadores para que abandonen la huelga. ''Nadie puede amenazarnos'', afirmó.

Acho Mego también aseguró que se está implementando un plan de contingencia que incluye la contratación de nuevos médicos y enfermeras, la duplicación de turnos, y la reactivación de servicios de telemedicina para mitigar el impacto en la atención. La República se contactó con EsSalud, pero, al cierre de la nota, no ha recibido una respuesta sobre la prolongación de la huelga o las acusaciones de los sindicatos.

