Lucha contra la red de trata de personas y la pornografía infantil. En Perú, La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas llevó a cabo un gran operativo transnacional llamado 'Aliados por la infancia V'. Este fue ejecutado de manera simultánea en 15 países con el objetivo de combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Es importante resaltar que se contó con el apoyo de la plataforma norteamericana NCMEC (Centro Nacional para Víctimas de Explotación Sexual), el personal policial de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, la ONG Our Rescue y la Oficina de Investigación en Seguridad Nacional (HSI). A continuación, se detallará cómo fueron las intervenciones policiales.

Fiscalía despliega 4 equipos tras operativo transnacional en Perú

En el marco del operativo transnacional, estos fueron los cuatro equipos desplegados:

Operativo en Ayacucho: equipo 1

La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima detuvo preliminarmente a Yelsin Cárdenas, por el presunto delito de pornografía infantil en agravio de niños, quienes aún no son identificados. Como parte del proceso judicial, se dispuso el allanamiento del inmueble del imputado, ubicado en Ayacucho, para incautar el material digital pertinente para la investigación.

Equipo 1 de la Fiscalía en Ayacucho. Foto: Ministerio Público

De acuerdo con la fiscal provincial Evelyn Taboada, Cárdenas habría estado recolectando y conservando contenido de connotación sexual infantil en su cuenta personal de correo electrónico, así como en su celular. Además de ello, los menores de edad eran blanco de fabricación de material de pornografía infantil, conservado por el presente acusado.

Operativo en Chosica: equipo 2

En otro operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro y la Policía Nacional del Perú, se logró rescatar a cuatro menores de edad en un inmueble ubicado en el distrito de Chosica. Durante la intervención, fue detenido de manera preliminar un sujeto identificado con las iniciales R. A. D.

Equipo 2 de la Fiscalía en Chosica. Foto: Ministerio Público

Según las primeras diligencias, las víctimas serían la hijastra y tres sobrinos del intervenido, quien será investigado por el presunto delito de pornografía infantil. El caso se activó en septiembre de 2024, tras una alerta emitida por Interpol Lima. Esta detectó la difusión de material de abuso sexual infantil en foros del navegador Tor, comúnmente usado para compartir contenido ilegal de forma anónima.

Cabe precisar que la operación fue dirigida por la fiscal provincial Janett Marilú Mendoza Benel y su equipo. La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para identificar a otras posibles víctimas, mientras se desarrolla la investigación contra el detenido. El presunto agresor, familiar de las víctimas, fue capturado en flagrancia con imágenes y videos que lo incriminarían en el delito.

Operativo en Ventanilla: equipo 3

En una tercera intervención simultánea, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró la detención de ocho personas en el distrito de Ventanilla, quienes integrarían una red dedicada a la distribución sistemática de contenido ilegal a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y Signal.

Los ocho detenidos fueron identificados como Álvaro Zea (23), presunto cabecilla del grupo; Alejandro Chicllan (23); Jorge Quintanilla (25); Silverio Vásquez (20); Víctor Ochavano (44); Armando Guerra (43); Cristopher Cortez (28) y Leoncio Chávez (54). Todos fueron capturados durante allanamientos simultáneos realizados en distintas viviendas de Ventanilla.

Equipo 3 de la Fiscalía en Ventanilla. Foto: Ministerio Público

La red fue detectada gracias al trabajo de una plataforma internacional de vigilancia en línea, y se presume que operaba desde 2024, mediante el uso de herramientas digitales para eludir los controles de las autoridades.

El operativo fue liderado por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra. Durante la intervención se incautaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la red y la identificación de posibles víctimas.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público no precisó detalles del cuarto y último operativo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

