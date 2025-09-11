Trujillo: Hallan celulares para coordinar extorsiones y secuestros desde penal El Milagro

Sorpresiva requisa del Inpe en el penal El Milagro, en Trujillo. Duro golpe al hampa.

Las extorsiones en Perú se han convertido en un fenómeno delictivo de gran alcance, con redes que logran mover miles de millones de soles al año y la capacidad de realizar, desde las cárceles, hasta 200 llamadas diarias desde un solo teléfono móvil dentro de prisión.

En los últimos años, la modalidad de extorsión telefónica experimentó un crecimiento alarmante.

Frente a esta problemática, el Grupo de Operaciones Especiales incursionó en el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo, con el objetivo de incautar equipos de comunicación que podrían ser usados por organizaciones criminales que buscan activarse en la coordinación de delitos.

La intervención permitió la incautación de celulares utilizados para coordinar extorsiones, homicidios y secuestros.

La operación se inició al promediar las 07:30 a.m. cuando cerca de 100 agentes del GOES de Lima y Chiclayo y 58 agentes de seguridad penitenciaria de las Oficinas Regionales de Huancayo, San Martín y Huánuco, ingresaron al presidio

Fuentes del Inpe aseguraron que no solo se encontró celulares, sino manuscritos con números telefónicos, cargadores, chips y droga.

La acción también incluyó la revisión exhaustiva de celdas y áreas como: patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, con el objetivo de encontrar artículos y sustancias ilícitas a cargo del GOES, grupo de élite creado con el objetivo de repeler cualquier contingencia o situación de emergencia que altere el orden de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional e integrado por agentes penitenciarios externos a los penales.

Iván Paredes Yataco, presidente del Inpe, informó que desde la institución se viene priorizando este tipo de acciones para detectar actos ilegales que afecten a la seguridad de los ciudadanos y como medida a infractores se realizan traslados a penales de máxima seguridad y alejados de la ciudad en el que no tengan contacto con sus familias.

El operativo de requisa en El Milagro se realizó en los pabellones 5, 6, 9 y 14. Esta acción permitió detectar oportunamente la coordinación de ilícitos a cargo de organizaciones criminales como: Los Pulpos, Los Injertos del Norte, Los Compadres, La Jauría, Nueva Generación, entre otros, que según información de inteligencia penitenciaria pretenderían activarse, utilizando incluso sus visitas.

Así también, por disposición del presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Iván Paredes se han intensificado las requisas en los establecimientos penitenciarios, de tal manera que estas se han incrementado en un 23% y 41% respecto a julio y agosto del 2024, respectivamente.

El operativo de seguridad se desarrolló en el marco de la política ‘Alto a las Extorsiones’.