Sociedad

Menores ingresan a colegio en Tacna y se llevan electrodomésticos

Serenos detectaron el robo e intervinieron a los adolescentes. Cámaras grabaron el robo.

Serenos lograron retener a los menores. Foto: Radio Uno
Serenos lograron retener a los menores. Foto: Radio Uno

Dos escolares fueron intervenidos en Tacna cuando robaban la madrugada del lunes 15 en el emblemático colegio Coronel Bolognesi. Las cámaras de videovigilancia advirtieron a los serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, sobre el robo y fue así que se logró interceptar a los adolescentes junto a los equipos robados.

En poder de los menores se encontraron equipos electrónicos (impresora y dos monitores LCD). La Policía Nacional constató que eran dos menores de edad identificados con iniciales D.A.Z.C (15) y J.H.P. (15), quienes fueron llevados a la Comisaría Central.

PUEDES VER: Aumentan los casos de asesinatos de mujeres en Tacna

lr.pe

La municipalidad informó que las cámaras registraron el recorrido de los escolares por la calle Modesto Molina y, con información precisa desde la central, los agentes los intervinieron en la intersección con calle Rospigliosi.

El director del colegio, Oscar Tintaya, indicó que los menores no pertenecen a la institución y que las cámaras del plantel no captaron el ingreso por lo que sospecha que se trató de un robo planificado pues conocían los puntos muertos de las cámaras.

Además, contó que el colegio carece de perros guardianes. Hace un año se reportó el incidente de un hombre que fue mordido por uno de los perros guardianes y se decidió llevar a los perros al campo. El hombre que sufrió la mordedura estaba ebrio y metió el brazo entre las rejas del colegio.

