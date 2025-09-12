En horas de la tarde del jueves 11 de septiembre, un violento incidente de tránsito se registró en Villa El Salvador (VES), cuando un camión de la municipalidad impactó contra un mototaxi en plena vía pública. Hasta el momento se desconoce la identidad del atacante, pero las autoridades ya han realizado las denuncias correspondientes.

Según testigos, tras el choque inicial, el conductor del mototaxi descendió de su vehículo y, visiblemente alterado, atacó el camión municipal con una vara. Pese a la agresión, el chofer del camión decidió continuar avanzando, embistiendo el mototaxi en lo que parecería ser una represalia para despejar su camino.

El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día y fue captado por transeúntes que circulaban por la zona, quienes grabaron imágenes del hecho que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Mototaxista atacó a camión de la municipalidad

Ante la difusión del caso, Junior Francia, subgerente de obras de VES, ofreció detalles a La Repùblica sobre lo ocurrido. Según explicó, tras revisar los videos de seguridad, se verificó que el accidente se produjo debido a una imprudencia del mototaxi al intentar “ganarle el paso” al camión volquete.

“El mototaxi se cruza y termina rozando la parte lateral del vehículo municipal. Luego, el conductor del mototaxi, que era informal, sin placa ni registro, baja con un objeto contundente y rompe el parabrisas y los faros delanteros”, señaló el funcionario.

Francia también precisó que el camión involucrado pertenece a la municipalidad y es usado principalmente para el recojo de desmonte. Asimismo, aclaró que el chofer de la unidad edil actuó siguiendo los protocolos internos: no descender del vehículo para salvaguardar su integridad. “El conductor del volquete no bajó por seguridad. Al intentar escapar de la agresión es que avanza y golpea nuevamente el mototaxi”, agregó.

Conductor del mototaxi se dio a la fuga

El subgerente de obras indicó que el mototaxi no contaba con placa ni con número de empresa, además de que era conducido por una persona extranjera cuya identidad aún no ha sido determinada. Tras el altercado, el conductor informal huyó del lugar a bordo de su unidad, lo que impidió que se realizara una identificación inmediata.

“Se ha hecho la denuncia correspondiente en la comisaría, pero el seguimiento se complica porque no teníamos datos del vehículo. Lo único que sabemos es que se trata de una persona extranjera”, detalló Francia.

Finalmente, el funcionario confirmó que el chofer municipal resultó ileso y que la comuna coordina con la Policía Nacional para que se realicen las investigaciones pertinentes. No obstante, los vecinos exigieron que se tomen medidas más estrictas para evitar que este tipo de hechos se repitan en el distrito.

