Peruano que murió en explosión en España había huido del Perú porque era extorsionado: "Mi hijo era mi sustento"
El joven buscaba un futuro mejor para su familia, trabajando como estibador en Madrid. Su vida terminó trágicamente en un incidente que dejó dos muertos y 25 heridos.
Huyó del Perú por extorsiones, pero encontró una fatídica muerte en España. Christian Junior Obando Feria, es el ciudadano peruano de 33 años que perdió la vida tras quedar sepultado durante una deflagración en un edificio del distrito de Vallecas, en la ciudad de Madrid, en España, ocurrido el pasado sábado 13 de septiembre.
Según contaron sus familiares a América, el joven cerró su taller mecánico en nuestro país tras recibir constantes amenazas de extorsionadores. Tras ello, hace ocho meses, Christian Obando abandonó el Perú en busca de un mejor futuro para él y su familia.
Joven emprendedor falleció en España tras huir de las extorsiones en Perú
Luego del reporte de la explosión en el distrito de Versalles, el cuerpo del joven quedó sepultado bajo los escombros, produciéndole la muerte. Su cuerpo fue hallado dos días después del incidente. Sus familiares contaron que Christian estaba en un bar antiguo reunido con un amigo colombiano.
Debido al estallido, el inmueble se derrumbó parcialmente, lo cual dejó un saldo de dos personas fallecidas y, al menos, 25 ciudadanos heridos. Pese a que el amigo colombiano de Christian logró sobrevivir, fue trasladado al hospital más cercano en condición crítica.
Huyó de extorsión, pero encontró la muerte
Christian Obando había abandonado el Perú luego de las constantes amenazas de extorsionadores, lo cual obligó a que dejara su negocio como mecánico. Él optó por migrar, pues la vida de su familia estaba en riesgo. Al llegar a España, Christian estuvo trabajando como estibador mientras enviaba dinero para mantener a su hija y a su madre.
La madre de Christian, al enterarse, solicitó el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar los restos de su hijo, quien este sábado 20 de septiembre iba a celebrar su cumpleaños. "El año pasado lo pasamos acá, lo celebramos y todo cuando él también ya estaba próximo a irse (a España). Este año era su primer cumpleaños que iba a pasar por allá.
Al cierre, los familiares de Christian señalaron que ya han presentado todos los documentos necesarios, sin embargo, necesitan asistencia para completar el proceso y costear el traslado. En tanto, esperan mayor información de las autoridades españolas para conocer las circunstancias de la explosión.
