Sociedad

Incendio en colegio Ricardo Palma de Surquillo: evacúan a estudiantes y se requirió de 6 unidades de bomberos para controlar el fuego

El siniestro, que generó alarma entre alumnos y docentes esta tarde, se originó en el auditorio del colegio ubicado en Surquillo, según reportes preliminares. Todos los alumnos fueron evacuados a tiempo.

Un incendio se desató en la tarde de este martes 16 de setiembre en el auditorio del colegio Ricardo Palma, ubicado en el distrito limeño de Surquillo. El fuego generó gran preocupación entre los estudiantes y el personal docente, quienes fueron evacuados de inmediato como parte del protocolo de seguridad del centro educativo.

Hasta el lugar llegaron seis unidades del Cuerpo General de Bomberos voluntarios, una ambulancia y una cisterna, y lograron controlar las llamas en poco tiempo. Afortunadamente, no se reportaron heridos y todos los alumnos fueron puestos a salvo sin incidentes.

Incendio se originó en auditorio de colegio

Tras controlar la emergencia, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños materiales. El área afectada permanece acordonada mientras se realizan las evaluaciones correspondientes. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

