Un incendio se desató en la tarde de este martes 16 de setiembre en el auditorio del colegio Ricardo Palma, ubicado en el distrito limeño de Surquillo. El fuego generó gran preocupación entre los estudiantes y el personal docente, quienes fueron evacuados de inmediato como parte del protocolo de seguridad del centro educativo.

Hasta el lugar llegaron seis unidades del Cuerpo General de Bomberos voluntarios, una ambulancia y una cisterna, y lograron controlar las llamas en poco tiempo. Afortunadamente, no se reportaron heridos y todos los alumnos fueron puestos a salvo sin incidentes.

Incendio se originó en auditorio de colegio

Tras controlar la emergencia, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños materiales. El área afectada permanece acordonada mientras se realizan las evaluaciones correspondientes. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido.

