Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro
Bomberos presentan dificultades para conectar las mangueras con los hidrantes. No pueden obtener agua para combatir las llamas.
Un fuerte incendio se registra en la zona de Huerta Guinea, cerca al Cerro San Cristóbal, en el Rímac, donde una casa de cuatro pisos se vio afectada por las llamas. Al lugar acudieron 10 unidades de bomberos para combatir el siniestro. Según información preliminar, los hombres de rojo tienen dificultades para obtener agua, ya que los hidrantes cercanos se encuentran desabastecidos. Se está solicitando una cisterna.
Canal de ayuda
- De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
- Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
- Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
- Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.