Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

Un fuerte incendio se registra en la zona de Huerta Guinea, cerca al Cerro San Cristóbal, en el Rímac, donde una casa de cuatro pisos se vio afectada por las llamas. Al lugar acudieron 10 unidades de bomberos para combatir el siniestro. Según información preliminar, los hombres de rojo tienen dificultades para obtener agua, ya que los hidrantes cercanos se encuentran desabastecidos. Se está solicitando una cisterna.

