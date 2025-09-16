HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Rímac: clausura del mercado Uniflor deja a más de 200 familias a la deriva

Dos comerciantes resultaron heridos durante el operativo policial y denuncian que el desalojo se produjo sin orden judicial.


Más de 200 familias quedan en incertidumbre laboral y económica. | Fuente: Kevinn García / La República. | Créditos: Kevinn García / La República.

Los comerciantes del mercado Uniflor, en el distrito del Rímac, afrontan una clausura definitiva por parte de la municipalidad. Anoche, personal de fiscalización intervino el mercado colocando carteles de clausura en los puestos. Acto seguido, un gran contingente policial llegó a las instalaciones y personal de los presuntos propietarios comenzó a soldar los accesos.

“La supuesta dueña Yolanda Lavado comenzó a soldar todas las puertas en complicidad con la Policía (…) la única puerta abierta es donde estamos ubicados y podemos retirar nuestra mercadería”, declaró Carlos Ordaya, representante de los comerciantes.

Ordaya denunció que la clausura se produjo sin una orden judicial y que, producto de los enfrentamientos con la Policía, dos comerciantes resultaron heridos. Además, el cierre coincide con la campaña de primavera, una de las temporadas más importantes para el sector. “La vez pasada nos cerraron en el Día de la Madre, justo cuando empezó la venta fuerte. Ahora, el 21 viene el Día de la Amistad y el 23 de la primavera. Todos los comerciantes tenemos mercadería con la que trabajar y esto nos perjudica”, sostuvo.

Cabe mencionar que hace cuatro meses el mercado fue clausurado de manera temporal por no contar con licencia de funcionamiento ni con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Al no haberse subsanado estos requerimientos, se procedió ahora con la clausura definitiva. Los comerciantes reconocen que el local no cuenta con la documentación requerida, pero aseguran estar dispuestos a realizar los arreglos y trámites necesarios.

Se reporta presencia policial en diversos ingresos al mercado. Créditos: Kevinn García / La República.

“No es por nosotros. Hace tiempo estamos gestionando con la municipalidad que vengan y nos indiquen qué hacer (…) no sé por qué no nos quieren dar la licencia. Debemos ser unas 200 familias las que se ven afectadas”, indicó Ordaya.

Pese al cierre, los comerciantes continuarán trabajando en los puestos a los que aún puedan acceder, mientras su representante legal agiliza una denuncia ante el Ministerio Público. En el lugar, todavía se mantiene un gran contingente policial resguardando los accesos al mercado.

Supuestos propietarios responsabilizan a los comerciantes

Jesús Guzmán, abogado de los presuntos propietarios, indicó que el mercado debe entrar en un proceso de reconstrucción y que los comerciantes deberían acatar la orden de la municipalidad.

“No hemos podido subsanar porque para hacerlo se requiere una demolición, se necesita una remodelación. Ya hemos presentado el proyecto a la Municipalidad del Rímac (…) hasta donde tengo entendido, la municipalidad los va a reubicar”, declaró.

En esa misma línea, señaló que sus representados enfrentan constantes multas por parte del municipio y que, pese a ello, los comerciantes se resisten a dejar las instalaciones. “Lo que está en juego aquí es la seguridad (…) nosotros como propietarios estamos tratando de formalizarnos, pero hay personas que no quieren. La idea es que la municipalidad nos pueda responder en la brevedad posible para culminar los trabajos”.

Por último, con la clausura definitiva del mercado Uniflor, más de 200 familias quedan en incertidumbre laboral y económica, en medio de un conflicto legal que aún no tiene una solución clara.

Puestos del centro de abastos se encuentran completamente cerrados. Créditos: Kevinn García / La República.<br><br>

Puestos del centro de abastos se encuentran completamente cerrados. Créditos: Kevinn García / La República.

