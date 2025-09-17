Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac. | Foto: Composición LR/América Noticias.

Rudy Saccaco, un joven torero aficionado de esta práctica, falleció luego de ser embestido por un toro durante una fiesta costumbrista en honor al Señor de la Exaltación en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, región de Apurímac.

La fuerte cornada que recibió fue letal, en medio del asombro de quienes participaban de esta festividad observaron cómo es que, Rudy terminó perdiendo la vida durante el camino al hospital.

Joven torero aficionado muere tras ser embestido por un toro en Apurímac

Las cámaras telefónicas lograron grabar el impactante hecho, Rudy, un joven aficionado a la tauromaquia, realizaba como de costumbre su acto en presencia de los pobladores. Sin embargo, en un descuido, un toro impactó sus cuernos contra la zona intestinal del joven. En medio de la desesperación, cargaron al joven y lo subieron a una camioneta policial rumbo al hospital, pero la herida fue mortal debido a que falleció camino al nosocomio.

Tras lo sucedido, se conoce que la celebración fue cancelada por respeto a la familia de Rudy Saccaco.

