EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
Detienen a sujeto por grabar a escolares con cámara oculta en Puente Piedra: tenía antecedentes similares

La Policía Nacional del Perú detuvo a Miguel Ángel Huasasquiche, alias “El Ñato”, quien ocultaba un celular en un morral para grabar a mujeres y menores de edad, aprovechando la hora de salida de los colegios.

Autoridades en Puente Piedra capturan a sujeto acusado de grabar videos ocultos de estudiantes
Autoridades en Puente Piedra capturan a sujeto acusado de grabar videos ocultos de estudiantes | Composición LR. | Foto: captura ATV

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Miguel Ángel Huasasquiche, de 45 años, alias “El Ñato”, acusado de grabar videos ocultos de escolares en Puente Piedra. El sujeto utilizaba un morral con un celular estratégicamente colocado para registrar imágenes sin ser detectado.

De acuerdo con la investigación, Huasasquiche cometía estos actos frente a instituciones educativas, aprovechando las horas de salida cuando se reunía gran cantidad de estudiantes. Fue intervenido en flagrancia por agentes del grupo Terna, quienes lo tenían bajo vigilancia por sus antecedentes, y confesó su delito sin mostrar arrepentimiento.

Niño peruano lucha contra rara enfermedad que solo la padecen 10 personas en el mundo: "Nos preocupa que no pueda respirar"

Detenido por filmar a escolares en Puente Piedra

La intervención ocurrió luego de la denuncia de una alumna y su madre, quienes alertaron que el sospechoso merodeaba la zona y grababa debajo de la falda de la menor. Durante la revisión del celular, los policías hallaron múltiples videos de mujeres y menores de edad.

“Recorría las diferentes calles del distrito de Puente Piedra, principalmente los mercados y centros educativos con la finalidad de ubicar a sus víctimas que eran mujeres, inclusive menores de edad a quienes perseguía y acechaba”, informó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

El detenido, padre de dos menores, permanece en la Depincri de Puente Piedra mientras avanza la investigación. “Esperamos que este sujeto, quien tiene antecedentes por el mismo delito, cumpla una condena ejemplificadora ya que es un peligro para nuestra sociedad”, agregó el coronel Rojas.

Golpe a red del 'Monstruo': dictan 10 años de prisión a hermano y a expareja de 'Yojairo' Arancibia, mano derecha de Erick Moreno

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

