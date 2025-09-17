Autoridades en Puente Piedra capturan a sujeto acusado de grabar videos ocultos de estudiantes | Composición LR. | Foto: captura ATV

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Miguel Ángel Huasasquiche, de 45 años, alias “El Ñato”, acusado de grabar videos ocultos de escolares en Puente Piedra. El sujeto utilizaba un morral con un celular estratégicamente colocado para registrar imágenes sin ser detectado.

De acuerdo con la investigación, Huasasquiche cometía estos actos frente a instituciones educativas, aprovechando las horas de salida cuando se reunía gran cantidad de estudiantes. Fue intervenido en flagrancia por agentes del grupo Terna, quienes lo tenían bajo vigilancia por sus antecedentes, y confesó su delito sin mostrar arrepentimiento.

Detenido por filmar a escolares en Puente Piedra

La intervención ocurrió luego de la denuncia de una alumna y su madre, quienes alertaron que el sospechoso merodeaba la zona y grababa debajo de la falda de la menor. Durante la revisión del celular, los policías hallaron múltiples videos de mujeres y menores de edad.

“Recorría las diferentes calles del distrito de Puente Piedra, principalmente los mercados y centros educativos con la finalidad de ubicar a sus víctimas que eran mujeres, inclusive menores de edad a quienes perseguía y acechaba”, informó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

El detenido, padre de dos menores, permanece en la Depincri de Puente Piedra mientras avanza la investigación. “Esperamos que este sujeto, quien tiene antecedentes por el mismo delito, cumpla una condena ejemplificadora ya que es un peligro para nuestra sociedad”, agregó el coronel Rojas.

