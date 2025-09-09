Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

En el asentamiento humano Laderas de Chillón, un presunto sicario, identificado como Rubén Valencio Mejía, de 20 años y de nacionalidad venezolana, abrió fuego contra un grupo de personas que participaban en una pollada bailable. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre encapuchado irrumpió en la celebración y disparó contra varios asistentes, dejando como saldo cuatro heridos. En medio del ataque, intentó reducir a una mujer que cargaba a un bebé, a quien apuntó con el arma, aunque finalmente no disparó.

El delincuente llegó acompañado de un cómplice que lo esperaba en una motocicleta lineal. Según testigos, trató de huir, pero fue perseguido por familiares de las víctimas y vecinos de la zona, quienes frustraron su escape.

PUEDES VER: Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

Capturan a sicario en un cerro

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el presunto sicario intentó huir abordando una motocicleta que lo esperaba, pero al no conseguirlo corrió hacia un cerro cercano. De inmediato, los vecinos lo persiguieron y solicitaron apoyo a los serenos de Puente Piedra, quienes lograron capturarlo tras una intensa persecución.

Durante el interrogatorio preliminar, el detenido confesó haber llegado al Perú procedente de Colombia apenas una semana antes. Aseguró que fue contratado por compatriotas suyos para ejecutar el ataque y que recibiría como pago 900 soles, suma equivalente a un millón de pesos colombianos.

El sujeto permanece recluido en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra, acusado de tentativa de homicidio calificado. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de su cómplice, quien logró escapar.