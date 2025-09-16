Cientos de turistas no han podido llegar al destino turístico. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto. L. Larico.

Cientos de turistas no han podido llegar al destino turístico. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto. L. Larico.

El tercer día de paro indefinido en Machu Picchu dejó varados a cerca de 250 turistas, quienes no pudieron retornar por el bloqueo registrado a la altura del kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu.

Los manifestantes habrían hecho un forado en un terraplén debilitando los rieles, lo que impidió completar la evacuación de visitantes desde la ciudad inca.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara, informó que la noche del lunes se logró trasladar aproximadamente a 1.300 turistas en tres trenes humanitarios desde Machu Picchu hasta Ollantaytambo.

Precisó que efectivos policiales trabajan en la recuperación de la parte afectada y no descartó como alternativa movilizar a los visitantes hasta Hidroeléctrica en tren y continuar el trayecto por carretera.

Varados en Ollantaytambo

Mientras tanto, decenas de viajeros aguardaron en vano en la estación de Ollantaytambo, tras la suspensión del servicio ferroviario. Otros optaron por la ruta alterna Santa María–Santa Teresa–Hidroeléctrica, que incluye una caminata de tres horas. Asimismo, centenares de turistas se quedaron sin conocer Machu Picchu debido al cierre temporal del acceso ferroviario.

Sobre los incidentes ocurridos la noche del lunes, el general Becerra confirmó que diez manifestantes y seis policías resultaron heridos en enfrentamientos cuando las fuerzas del orden intentaban despejar la vía para habilitar el paso de los trenes humanitarios.

A su turno el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, señaló que se trató de un enfrentamiento entre comuneros y policías que resguardaban el traslado de un convoy de turistas. “Se nos ha informado que no hay heridos de gravedad ni fallecidos, pero los hechos serán investigados", citó.

Finalmente, Mayorga adelantó que el Ministerio Público ha dispuesto el envío de un fiscal a la zona para reforzar las investigaciones sobre los daños a la vía férrea y otros presuntos ilícitos cometidos durante las protestas.

En paralelo, los buses hacia la llaqta inca continúan operando con normalidad bajo la empresa Consettur, cuya concesión venció el pasado 4 de septiembre y originó la protesta de las comunidades locales.