Sociedad

¿Machu Picchu perdería título de maravilla del mundo? Proponen creación de una autoridad frente a este riesgo

Gobernador regional del Cusco sostiene que crisis es debido al centralismo y existe la necesidad de que se incluya a los actores regionales y locales en la toma de decisiones. Su propuesta recibe el respaldo de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Miles de turistas visitan a Machupicchu. Foto: La República
El riesgo que Machu Picchu pierda su condición de Maravilla del Mundo, que goza desde el 2007, ha generado preocupación entre los gobernadores regionales, expertos y población nacional.

Frente a esta crisis el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, demandó la creación de una ‘Autoridad Autónoma Multisectorial de Gestión para la administración de Machu Picchu’ a fin de proteger a la ciudadela inca y mantener su categoría como ‘Maravilla del Mundo’.

Explicó que la situación actual de la ciudadela no solo trasciende una simple crisis turística sino es la exposición del centralismo estatal.

¿Funciona el modelo actual?

“A los gobiernos regionales, provinciales y distritales nos han convertido en meros entes consultivos y no en instancias que toman decisiones”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la actual estructura administrativa limita severamente la capacidad de respuesta local ante crisis como la que ahora enfrenta el Cusco.

Detalló que la gestión de los recursos generados por Machu Picchu, que ascenderían a más de 200 millones de soles, está dedicada exclusivamente a los gastos internos del Ministerio de Cultura, sin traducirse en mejoras tangibles para la conservación del sitio y la atención a los turistas.

Sostuvo que se necesita un nuevo marco institucional que incluya a los actores regionales y locales en la toma de decisiones, y que sea "capaz de responder a estándares internacionales de manejo y preservación".

Gobernadores apoyan al Cusco

Su propuesta ha tenido eco en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Mediante un comunicado los gobernadores de las 25 regiones del país, expresaron su respaldo al gobernador regional del Cusco sobre la creación de una autoridad autónoma de gestión turística para Machu Picchu.

La ANGR resalta que Machu Picchu no solo es el principal ícono cultural del país y Patrimonio de la Humanidad, sino también un pilar fundamental para la economía cusqueña y un símbolo de identidad nacional

Recodaron que más del 60% de la economía cusqueña depende directamente del turismo ligado a la ciudadela inca, y su prestigio internacional debe ser protegido con responsabilidad y visión de futuro.

“Desde la ANGR, coincidimos con la necesidad urgente de crear una autoridad autónoma de gestión turística y patrimonial para Machu Picchu, que permita un manejo eficiente, descentralizado y libre de intereses que han convertido al gobierno regional y a los municipios cusqueños en meros entes consultivos”.

Destacaron que los recursos que genera Machupicchu deben destinarse a mejorar la experiencia del visitante, a la conservación del sitio arqueológico y al desarrollo de las comunidades locales, y no “a burocracias improductivas en el Ministerio Cultura”.

Además, exigieron una reunión urgente entre el presidente del Consejo de Ministros, el titular del Congreso y los sectores competentes, para enfrentar de raíz los problemas que aquejan a Machupicchu.

Maravilla enfrenta serie de desafíos

New7Wonders informó que Machu Picchu podría perder su denominación como Maravilla del Mundo, debido a los diversos desafíos tales como: la alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de precios en servicios y bienes, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, así como limitaciones en las políticas de gestión y conservación.

