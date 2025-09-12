MTC aumentó beneficio en licencia de conducir a choferes que no comentan infracciones durante 2 años en Perú: ¿cómo accede?
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) recientemente actualizó la norma que busca beneficiar a los buenos conductores en el Perú. Conoce cuál es este bono.
- Toma de Universidad San Marcos: Minuto a minuto de protestas, agresiones y examen 2026-I suspendido
- Teletón Perú 2025 EN VIVO: cuándo es, cuál es la meta, cómo donar, quiénes estarán y qué actividades se realizarán
En Perú, el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, plataforma implementada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), registra en el récord o licencia del conductor la acumulación del puntaje en contra que se le da por cada infracción cometida. Dependiendo del nivel de la falta, se le puede sumar desde 5 a 100 puntos. Ahora con el Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, publicado en el Peruano, ¿sabías que el MTC le brinda un beneficio a los choferes que no comentan una infracción durante 24 meses?
Según el documento anteriormente mencionado, se modificó el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, estableciendo incentivos para quienes conservan un récord limpio. Además, señala cuáles son los requisitos y la periodicidad para acceder tanto al descuento del Curso de Seguridad Vial como al bono por buen cumplimiento.
TE RECOMENDAMOS
Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
PUEDES VER: MTC anuncia bonos de hasta USD 25.000 por chatarreo vehicular en 2025: consulta requisitos y cómo acceder al beneficio
¿Qué beneficio obtienen los conductores que no cometan infracciones por 2 años?
Aquellas personas que mantenga un récord sin infracciones durante un periodo de 24 meses (2 años) recibirán un bono de 50 puntos a favor de forma automática. Esto permite descontar el puntaje negativo acumulado en tu licencia de conducir. Cabe mencionar que este beneficio no es acumulable.
Además, el chofer puede descontar 30 puntos al aprobar el Curso de Seguridad Vial, una vez por año en licencias no profesionales y cada seis meses en licencias profesionales, siempre que el permiso de conducir siga vigente y el puntaje sea menor de 100.
PUEDES VER: Esta es la multa más cara para conductores peruanos y puede suspender tu licencia de conducir para siempre: califica como muy grave, vía MTC
¿Cómo funciona el Sistema de Licencias de Conducir por puntos?
El Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos anota cada infracción en el récord del conductor. El puntaje se fija según la tipificación y la gravedad establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Estos pueden ser:
- Faltas leves: el chofer acumula entre 5 a 20 puntos en su licencia.
- Infracciones graves: se suma de entre 20 a 50 puntos negativos en el récord del conductor.
- Infracciones muy graves: se agrega de entre 50 a 100 puntos en contra en el permiso de conducir.