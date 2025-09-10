ATU detectó deficiencias en proceso de contratación de cámaras de videovigilancia en buses

El actual presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero Bonilla, precisó que se viene implementando medidas correctivas frente a las situaciones adversas que se produjo en la anterior gestión.

Una de estas situaciones es la continuidad del proceso de contratación del servicio de implementación de cámaras de videovigilancia en buses, el cual ha sido declarado nulo debido a deficiencias en los términos de referencia de requerimiento.

El gerente de la ATU, Guido Villanueva, dijo ante la comisión de Transportes del Congreso, que se han reformulado las características técnicas de requerimiento a fin de continuar este proceso. Además, se investigará para determinar responsabilidades.

Riesgos en el servicio del Metropolitano

Además, la ATU refirió haber encontrado laudos arbitrales de los contratos de concesión del Metropolitano, cuya cuantía asciende a los 800 millones de soles, los que no cuentan con asignación presupuestaria específica para su cumplimiento, representando un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad del servicio prestado por los operadores.

El gerente general de la ATU también sostuvo que la entidad muestra un desempeño de ejecución presupuestaria eficaz con relación al presupuesto asignado en el presente año y asume el compromiso de gestionar de manera eficiente los recursos financieros necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de transporte.

Al respecto, señaló que hasta el momento se ha alcanzado un nivel de ejecución presupuestaria de 734 millones de soles (58.7 %).

“En dos meses de gestión se ha logrado un incremento de 17 puntos porcentuales en la ejecución presupuestaria. Este avance es el resultado de la optimización de los procesos internos”.

“Al mes de agosto de 2025, la ATU ha alcanzado una ejecución presupuestaria que supera en más de S/ 70 millones a lo ejecutado en el mismo periodo del año 2024. Este resultado evidencia una mejora en la capacidad operativa en la gestión de la entidad”, sostuvo.

Así también, respecto al presupuesto de la ATU, que asciende a 1 252 millones de soles, el gerente general aclaró que el 66 % del presupuesto total—equivalente a 821 millones de soles— está comprometido de manera estricta al cumplimiento de los contratos de concesión de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, destinados a garantizar el sostenimiento del sistema ferroviario subvencionado.