ATU ya ha chatarreado 107 vehículos de transporte público con más de 35 años de antigüedad

En lo que va del año, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha destruido 107 vehículos con más de 35 años de antigüedad que prestaban el servicio de transporte público sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.

Uno de estos vehículos tenía 48 años de antigüedad; cinco, 42 años y otros cuatro contaban con 41 años. Además, 11 tenían 40 años de fabricación y el resto, entre 35 y 39 años, precisó la ATU.

La entidad informó que cinco de estas unidades fueron chatarreadas este viernes. Se trata de la cúster, de placa C9H-502, con 41 años de antigüedad, que brindaba el servicio de manera informal. A esta se suman los vehículos, de placas A8E-735, H1J-708, F3Q-191 y Z3Y-404, los cuales tienen una antigüedad de 40 años y también realizaban el servicio sin autorización. En conjunto, todas estas unidades acumulaban multas por S/ 900.000.

En lo que va del año, sin considerar un límite de antigüedad, la ATU ha chatarreado 385 unidades, 201 más que los vehículos destruidos en el 2024, cuando se llegó a la cifra de 184. Para antes de fin de año, se estima llegar a la meta de 500 unidades de transporte informal destruidas.

“El chatarreo de estas unidades de transporte público forma parte de las acciones de la ATU para garantizar la seguridad de los usuarios de transporte público y evitar que vehículos fuera de circulación puedan volver a operar de manera ilegal”, manifestó la ATU.