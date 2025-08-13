HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Presentan proyecto de ley que regula ubicación de peajes para evitar nuevos conflictos sociales

Congresista Wilson Soto busca establecer criterios técnicos legales para la ubicación, la distancia y el funcionamiento de los peajes. En los últimos años han retirado 26 casetas de Rutas de Lima por descontento de vecinos de Puente Piedra y Lurín.

Congresista propone nuevas condiciones para los peajes.
Congresista propone nuevas condiciones para los peajes.

Debido a que en los últimos años se han retirado casetas de peajes tras el descontento popular, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que propone establecer criterios técnicos y legales para la ubicación, la distancia mínima, la autorización y el funcionamiento de los peajes administrados por entidades públicas o privadas.

Según la iniciativa, las casetas no podrán instalarse a menos de 50 kilómetros del límite del radio urbano de las ciudades ni a menos de 100 kilómetros de otro peaje existente en la misma vía.

Además, el proyecto de ley prohíbe el cobro doble por transitar en una misma ruta y ordena que el cobro solo podrá iniciarse una vez culminado el proyecto y garantizado el óptimo funcionamiento de la vía concesionada.

PUEDES VER: Rutas de Lima: ya van 26 casetas donde no se cobra tarifa por suspensión de peajes de Chillón y Conchán

lr.pe

Soto explicó que el objetivo de la futura Ley General de Peajes es evitar conflictos sociales, optimizar el flujo vehicular, reducir la congestión urbana y prevenir cobros indebidos.

“En muchos casos los peajes se han instalado sin una evaluación técnica y social adecuada, generando malestar en transportistas, pasajeros y vecinos; además de congestión y contaminación”, sostuvo.

La propuesta legislativa también establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el ente competente para autorizar peajes en vías nacionales, regionales y provinciales; mientras que los gobiernos regionales y municipales harán lo propio dentro de su jurisdicción, según sus competencias.

“Esta medida no generará costos adicionales para el Estado y contribuirá a mejorar la infraestructura vial, disminuir la contaminación por congestión y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos provenientes de los peajes”, respondió.

Casos en discusión

Este problema se ha agudizado en los últimos en la capital. Además de las acciones legales que ha interpuesto la Municipalidad de Lima en contra de la empresa Rutas de Lima, se han publicado decisiones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que ordenaron el retiro de casetas de peajes en Puente Piedra y Lurín.

En abril pasado, Rutas de Lima, que administra los peajes ubicados en la Panamericana Norte y Sur, calificó como arbitraria la sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, con la cual se ordenó la suspensión del cobro en las casetas de Conchán.

Según la concesionaria, a la fecha ya son 26 casetas de peaje donde no pueden operar por “decisiones abusivas”, con lo que se le “está privando de recibir casi un 50% de sus ingresos, pese a que cumple con su obligación de brindar mantenimiento a todas las vías bajo su responsabilidad”. Estas 26 garitas se encuentran en los peajes de Chillón (Puente Piedra) y Conchán (Lurín),

En el caso del peaje de Chillón, en enero del 2024, el PJ emitió una medida cautelar para suspender el cobro de la tarifa, como lo pedían diversas asociaciones de vecinos. En tanto, en marzo de ese año, el TC ordenó esa misma medida hasta que se brinde una solución o hasta que se emita una sentencia firme en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán, quien confesó haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht (Rutas de Lima) y OAS (Línea Amarilla).

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota