Megaoperativo desbarata a Los Desa – Occidentales, red de extorsión y muerte que azotaba a transportistas

Un megaoperativo ejecutado la madrugada del 9 de septiembre en Lima, Huacho, Arequipa y Tumbes golpeó a la facción criminal conocida como Los Desa II – Occidentales, responsable de extorsiones y asesinatos contra empresas de transporte urbano e interprovincial.

La acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió la captura de 27 presuntos integrantes y la incautación de armas, municiones y explosivos. Entre los detenidos figura Jhorman Alexis Barrios Martínez (25), alias ‘Jhorman’, de nacionalidad venezolana, considerado cabecilla de la facción, aunque fuentes señalan que, por encima de él, existirían otros líderes de mayor peso a nivel internacional.

El operativo, dirigido por la 4.ª Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, a cargo de la fiscal Nelly Millones Pomareda, movilizó a 1.050 policías y 120 vehículos de la Divise, Divicc, Digimin y unidades de la Dirincri.

Extorsión diaria y muertes

La fiscal Millones precisó que la investigación atribuye a esta organización al menos cinco homicidios de choferes y cobradores que se negaron a pagar cupos. Uno de ellos fue el asesinato del chofer Paul López, de la empresa Aquarius, en abril pasado, a la altura de la avenida Canta Callao, en San Martín de Porres. Los disparos fueron dirigidos con la intención de matar, directamente a la ventana del conductor.

Otros atentados alcanzaron a empresas como Etnolsa, Etmosa y TransLima. El método de extorsión incluía dos modalidades: cobros diarios de 40 a 45 soles o sumas de entre 1.000 y 5.000 soles semanales en fechas específicas, de acuerdo a la empresa y su tamaño.

Operativo logró la detención de 27 personas, entre venezolanos y peruanos. Créditos: difusión.





Además, el modus operandi contemplaba la infiltración de miembros de la organización como choferes o cobradores de las mismas líneas de transporte. Según la investigación, varias empresas tienen ya unidades controladas por la red criminal, que han dado por perdidas ante el dominio de los extorsionadores. Esto les permitía manejar información interna, marcar objetivos y asegurar el cobro de cupos con mayor eficacia.

Las víctimas eran principalmente empresas de transporte urbano (Etnolsa, Etmosa, Aquarius, Mandarino, TransLima, Nor Lima). Sin embargo, en las últimas semanas la red extendió sus métodos a empresas interprovinciales, como Expreso Internacional, Palomino, Vía Uno y WayBus, poniendo en riesgo a quienes viajaban no solo dentro de Lima, sino también hacia ciudades como Ica, Ayacucho, Arequipa, Puerto Maldonado y Huancayo.

Para confundir a las autoridades, los extorsionadores rotaban cuentas bancarias y números telefónicos desde los cuales emitían amenazas. La estrategia incluía, además, el asesinato selectivo de choferes y cobradores para presionar a los empresarios.

La organización contaba con brazo armado y financiero, utilizaba granadas, dinamita, armas de fuego y más de 50 cuentas bancarias de fachada para el lavado de dinero. Los fondos eran canalizados a través de empresas ficticias, registradas en rubros que iban desde venta de alimentos hasta maquinaria pesada, pero que no existían físicamente. Según la PNP, la red movió más de 20 millones de soles, con rutas que incluían Ecuador y Colombia, con destino final en Venezuela, antes de retornar al Perú para financiar la compra de vehículos, casas y armas.

Un aparato criminal estructurado

“No es una banda, es una organización criminal”, subrayó la fiscal Millones a La República. Explicó que el modus operandi guarda similitudes con lo detectado en Chile, como el cambio constante de nombres y el estudio territorial previo para definir zonas de dominio, en este caso con epicentro en Lima Norte.

La red, añadió, se había reorganizado tras la caída de Los Desa I a inicios de 2025, y demostró capacidad para reactivarse rápidamente. “Los agraviados y testigos viven con temor, por eso es vital la protección. Si no se garantiza seguridad, estos grupos vuelven a crecer”, señaló.

Si bien la operación golpea a la estructura criminal, Millones advirtió que podría reorganizarse. “Corresponde a la Policía Nacional mantener un trabajo preventivo en las zonas dominadas por estas mafias”, afirmó.

Puedes ver: Dos homicidios en las últimas 24 horas

Detenciones clave

La Fiscalía informó que entre los capturados figuran:

Jhorman Alexis Barrios Martínez (25), alias ‘Jhorman’, venezolano, cabecilla de la facción.

Brayan Lindimber Franco Correa (29), alias ‘Brayan’, lugarteniente.

Jefersom Alexander Borrome Laya (21), alias ‘Cero Uno’, brazo armado.

Ángel López Espinoza (26), alias ‘Mula’, brazo armado.

Dilmayan Nocilas Canizales Sivira (26) y Wilmar del Valle Meza Dávila (23), brazo financiero.

En total, 27 personas —22 venezolanos y 5 peruanos— fueron puestas bajo detención preliminar por 10 días. Entre lo incautado figuran armas de fuego, municiones, explosivos, vehículos y teléfonos celulares. Los investigados afrontan cargos por crimen organizado, extorsión, lavado de activos y homicidio calificado.

Jhorman Barrios es sindicado como el cabecilla de la organización criminal. Créditos: difusión.





El siguiente paso: Los detenidos permanecerán bajo investigación mientras se revisa el material incautado y se evalúa la solicitud de prisión preventiva. Millones recalcó que, aunque el operativo es un golpe importante, la amenaza persiste: “En Lima operan varias organizaciones similares, muchas de ellas utilizando el nombre del Tren de Aragua como fachada de intimidación”.

Un fenómeno regional

Aunque en el Perú la facción era aparentemente liderada por Jhorman Barrios, no sería el jefe máximo en el Perú de la red a nivel internacional. Según fuentes de inteligencia, el grupo mantiene su epicentro en Venezuela, pero opera también en Colombia, Chile, México y Ecuador, replicando su modelo de extorsión al transporte bajo el sello del temido Tren de Aragua.

La fiscal nacional contra la criminalidad organizada, Fanny Quispe Farfán, advirtió a La República que los propios fiscales carecen de protección adecuada: “Los fiscales que enfrentamos mafias no tenemos seguridad. No hay locales con resguardo suficiente ni presupuesto para reforzarlo. Invertir en fiscales es invertir contra el crimen y la inseguridad”.