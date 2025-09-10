HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo: hallan cuerpo de joven trabajador asesinado y descuartizado en Alto Moche

Luis Anghelo Anticona, obrero municipal, de 23 años, fue hallado quemado y desmembrado tras varios días desaparecido. Su familia denunció extorsiones, amenazas de muerte y la difusión de un video con su ejecución. El caso estaría vinculado a una extorsión previa contra su tío.

Hampones pedían 20 mil soles para entregar el cuerpo de Luis Antícona. Foto: Composición LR / Difusión
Hampones pedían 20 mil soles para entregar el cuerpo de Luis Antícona. Foto: Composición LR / Difusión

Medicina Legal a través de su equipo de antropólogos forenses confirmó que los restos hallados quemados y descuartizados en un descampado de Alto Moche, en Trujillo, el día martes 9 de septiembre, cerca de la planta de agua de Chavimochic, corresponden a Luis Anghelo Anticona Gutiérrez, joven de 23 años y trabajador de limpieza pública de la Municipalidad distrital de Víctor Larco, desaparecido desde el último sábado.

Según relató su madre, Mayra Gutiérrez, Luis avisó que tomaría un taxi de aplicativo para regresar a casa tras culminar su jornada laboral, pero nunca llegó.

Desde ese momento, la progenitora del obrero inició una angustiosa búsqueda, yendo hasta Virú para buscar a su hijo, pensando que estaba con unos amigos. Sin embargo, días después, recibió la peor noticia: su hijo estaba muerto.

La familia denunció que, tras la desaparición, empezaron a recibir mensajes de desconocidos que no solo confirmaban su muerte, sino que además exigían S/ 20 mil a cambio de entregar el cuerpo. Los extorsionadores incluso difundieron en redes sociales imágenes y un video de la ejecución del joven.

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

lr.pe

Extorsión y atentado contra su tío

Según contó la señora Gutiérrez, el caso no sería aislado. La tragedia estaría vinculada a una extorsión que sufría un tío de la víctima, la cual ya había derivado en un atentado previo. Días antes de la desaparición de Luis, delincuentes dinamitaron la vivienda del familiar como parte de las amenazas.

“Encontré mensajes donde le decían a mi hijo que ayudara con el tema de la extorsión que sufría su tío. No sé por qué tuvieron que meter a mi hijo en esto. Él no era delincuente, era un muchacho trabajador y querido en el barrio”, expresó Gutiérrez.

La madre añadió que los extorsionadores advirtieron mientras extorsionaban a su familiar que, si no se cumplía con el pago, empezarían a desaparecer “uno por uno” a los integrantes de la familia.

PUEDES VER: César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

lr.pe

Velarán restos de trabajar de limpieza

En la vivienda de la víctima, ubicada en Víctor Larco, familiares y vecinos han instalado toldos en la fachada para acompañar a la familia y esperar la entrega del cuerpo desde la Morgue de Trujillo.

La noche del 9 septiembre, un grupo de amigos llegó hasta la vivienda para hacer una vigilia con la bandera de su equipo Alianza Lima y velas.

El caso es investigado por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional y la Fiscalía, mientras que los parientes han optado por no dar ni una declaración más a los medios de comunicación por temor a represalias.

