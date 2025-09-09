HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Piura promueve capacitación en manejo responsable de residuos sólidos

La Corte Superior de Justicia de Piura llevó a cabo una capacitación sobre ecoeficiencia para trabajadores de mantenimiento de sedes judiciales. La actividad fue coordinada por Juan Ghiggo Gonzáles.

La institución busca garantizar espacios de trabajo más ordenados y saludables. Fuente: Difusión.
La institución busca garantizar espacios de trabajo más ordenados y saludables. Fuente: Difusión.

la institución, la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de su Comité de Ecoeficiencia, realizó el pasado sábado una jornada de capacitación dirigida a los trabajadores de mantenimiento de distintas sedes judiciales.

La actividad estuvo a cargo del coordinador de Seguridad de la Corte de Piura, Juan Ghiggo Gonzáles, quien además es integrante del Comité de Ecoeficiencia, el mismo que brindó pautas claras para la correcta clasificación y el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en los locales judiciales.

Participaron operarios de la sede central, la sede de los Juzgados de Familia, del Módulo Civil y de Paz Letrado, así como de la sede PCALP.

El objetivo de esta capacitación es fomentar buenas prácticas ambientales dentro de la institución, garantizando un manejo responsable de los residuos, contribuyendo a la ecoeficiencia y a la protección del medio ambiente, además de promover espacios de trabajo más ordenados y saludables para los usuarios y el personal.

Dictan 18 meses de prisión preventiva a 10 implicados en el caso "Los Sanitarios de la Corrupción"

Dictan 18 meses de prisión preventiva a 10 implicados en el caso "Los Sanitarios de la Corrupción"

Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil realiza visita de monitoreo a módulo corporativo de litigación oral de Sullana

Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil realiza visita de monitoreo a módulo corporativo de litigación oral de Sullana

Juzgado Penal Colegiado de Sullana condena a cadena perpetua a un tío que abusó de sobrina de 12 años

Juzgado Penal Colegiado de Sullana condena a cadena perpetua a un tío que abusó de sobrina de 12 años

Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil realiza visita de monitoreo a módulo corporativo de litigación oral de Sullana

Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil realiza visita de monitoreo a módulo corporativo de litigación oral de Sullana

