Corte Superior de Justicia de Piura promueve capacitación en manejo responsable de residuos sólidos

la institución, la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de su Comité de Ecoeficiencia, realizó el pasado sábado una jornada de capacitación dirigida a los trabajadores de mantenimiento de distintas sedes judiciales.

La actividad estuvo a cargo del coordinador de Seguridad de la Corte de Piura, Juan Ghiggo Gonzáles, quien además es integrante del Comité de Ecoeficiencia, el mismo que brindó pautas claras para la correcta clasificación y el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en los locales judiciales.

Participaron operarios de la sede central, la sede de los Juzgados de Familia, del Módulo Civil y de Paz Letrado, así como de la sede PCALP.

El objetivo de esta capacitación es fomentar buenas prácticas ambientales dentro de la institución, garantizando un manejo responsable de los residuos, contribuyendo a la ecoeficiencia y a la protección del medio ambiente, además de promover espacios de trabajo más ordenados y saludables para los usuarios y el personal.